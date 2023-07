La comédie «Les beaux malaises» sera adaptée en Belgique flamande

La comédie Les beaux malaises qui a connu un grand succès à TVA sera adaptée en Belgique flamande.

La nouvelle a été confirmée par Encore Télévision-Distribution et Crazy Cow.

Cette adaptation produite par Sputnik TV et intitulée Boomer sera diffusée cet automne sur VRT1, la plus importante chaîne belge.

L’acteur flamand Jan Van Looveren défendra le rôle principal, celui incarné par Martin Matte au Québec. Sa femme et sa fille dans la vraie vie joueront par ailleurs leur propre rôle dans la série.

PHOTO FOURNIE PAR ENCORE TÉLÉVISION-DISTRIBUTION

«Cette nouvelle adaptation démontre bien le caractère intemporel de cette série tant aimée par le public, ici au Québec comme ailleurs dans le monde. Car après la Belgique, la France, la Serbie et les Balkans, une adaptation des Beaux malaises est présentement en développement en Grèce!» a révélé la cheffe de la distribution internationale d’Encore Télévision-Distribution, Chrystine Girard.

«Le producteur et l’acteur principal belges sont immédiatement tombés sous le charme du format, et le diffuseur croit beaucoup au potentiel de la série. Les beaux malaises s’annonce comme l’un des programmes à succès de la rentrée en Belgique!» a indiqué Michel Daemen, de Crazy Cow.

Créée par Martin Matte et écrite en collaboration avec François Avard, la version originale a été produite par Encore Télévision et Matte TV, en collaboration avec Québecor Contenu. Pendant sa diffusion à TVA, la série a maintenu une moyenne de 45% de parts de marché et remporté 43 prix et récompenses, a-t-on rappelé dans un communiqué. Les trois premières saisons sont désormais disponibles sur Amazon Prime Video.