Le policier Samuel Ducharme coupable d'agression sexuelle

Le policier Samuel Ducharme a été déclaré coupable d’agression sexuelle mercredi au palais de justice de Sherbrooke.

L'ancien porte-parole du Service de police de Sherbrooke a subi son procès au printemps dernier pour des attouchements commis sur une jeune femme dans la soirée du 19 août 2021 alors qu'il était en service comme patrouilleur.

Une ordonnance de non-publication empêche les médias de dévoiler les circonstances exactes des événements afin de préserver l'identité de la plaignante.

Dans sa décision, le juge Serge Champoux de la Cour du Québec s’est dit convaincu hors de tout doute que les gestes ont été posés et que la victime n'y a jamais consenti. Il n'accorde aucune crédibilité à la version de l'accusé.

Dans sa version donnée au tribunal, Samuel Ducharme avait mentionné que la victime le regardait avec des «yeux séducteurs» et que les deux avaient eu un flirt consentant.

Si le policier de 41 ans a tenté de l'embrasser à deux reprises, des baisers qu'elle a refusés, il a nié avoir tenté de lui toucher les parties génitales en posant sa main sur sa cuisse ou encore d'avoir essayé de lui prendre la poitrine.

«Je suis convaincu que je n'ai pas posé de gestes d'agression sexuelle», avait-il témoigné.

Dans sa plaidoirie, la défense avait mis l'accent sur le fait que Samuel Ducharme n'a, à aucun moment, affirmé que le flirt en question était adéquat et qu'il avait souligné qu'il avait manqué de jugement lors des événements.

Rappelons que Samuel Ducharme est aussi accusé d'avoir posé des gestes à caractère sexuel sur une autre jeune femme.

Les faits allégués remontent à une dizaine d'années et se seraient produits alors qu'il était en civil et non en fonction.

Samuel Ducharme est suspendu avec solde par la direction du SPS en attendant la fin des procédures judiciaires.