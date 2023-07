«On est pris au piège!»: les emprunteurs n’en peuvent plus des hausses du taux directeur

Encore une hausse... La Banque du Canada fait fi des difficultés grandissantes des ménages et augmente encore la pression sur les détenteurs d’hypothèques.

Ce dixième tour de vis depuis 2022 – qui amène le taux directeur à 5% – risque de faire mal à des milliers de ménages déjà pris à la gorge. Les plus vulnérables sont les détenteurs d’hypothèques à taux variable, qui n’en peuvent plus de voir leurs paiements mensuels augmenter.

«Je suis écœurée de tout ça, mais on ne peut rien faire pour le moment, on est pris au piège!», lance Émilie Choquet, qui ne voit pas d’issue à sa situation.

Il y a près de deux mois, Le Journal avait fait état des problèmes de cette mère de famille vivant à Québec: emportée par le tourbillon des taux d’intérêt, cette famille a vu ses paiements mensuels passer de 2300$ à 3780$ en un peu plus d’un an. Et c’est sans compter la hausse annoncée mercredi.

Comme Émilie fait affaire avec la banque First National, qui n’accorde pas la possibilité de maintenir ses paiements mensuels fixes en échange d’un allongement de sa période d’amortissement – comme le font la plupart des banques – elle doit réduire ses dépenses par tous les moyens si elle veut garder sa maison.

«Je coupe dans l’épicerie, je pige dans mon budget voyage et j’ai annulé l’abonnement autobus de ma fille aînée. Je limite aussi mes déplacements en auto, ce qui réduit ma facture d’essence... Bref, je calcule tout.»

Des solutions existent

Il existe des solutions pour les cas comme celui d’Émilie, assure Alexandre Bélanger, directeur de district pour les prêts hypothécaires chez TD.

«La hausse annoncée ce matin impacte beaucoup de clients. L’exemple ci-dessus est parmi les pires cas, mais il y en a beaucoup comme ça.

«Dans le cas où c’est impossible d’allonger la durée de son hypothèque en échange de paiements fixes, comme dans le cas d’Émilie, moi, j’irais m’asseoir avec l’institution financière pour discuter. Les banques ne veulent pas gérer un parc immobilier, elles veulent prêter de l’argent et ce n’est pas avantageux pour elles que quelqu’un vienne leur remettre les clés d’une demeure. Il y en a des solutions, il faut persister», dit M. Bélanger.

Cela dit, si l’institution financière ne veut rien entendre, la cliente peut toujours changer de banque pour aller vers une institution qui lui permettrait de maintenir ses paiements fixes au prix d’allonger l’amortissement de son hypothèque. Elle aurait à payer des pénalités pour briser le contrat, mais il faut faire le calcul pour voir si ça vaut la peine.

«Si ça peut lui permettre de garder sa maison et de diminuer ces paiements hypothécaires à court terme, ça peut être une solution», souligne-t-il.

Taux variable ou taux fixe?

Thierry Cases détient aussi une hypothèque à taux variable. Mais il s’en sort un peu mieux. «On s’est toujours assurés d’avoir un coussin, et de ne pas se retrouver “accotés”. Mais c’est sûr que les hausses à répétition, c’est tannant. Ça fait une bonne différence dans le budget», dit ce résident de Cap-Rouge.

Ses paiements bimensuels sont passés de 800$ au début 2022 à presque 1300$ aujourd’hui. «Pour encaisser le coup, on a diminué les restaurants et on évite les grosses dépenses», dit-il.

Malgré tout, Thierry ne stresse pas trop. Il est même prêt à réhypothéquer sa résidence, payée 400 000$ il y a quatre ans, afin d’aller chercher des liquidités pour se payer des rénovations dans sa maison.

Mais pour lui et sa conjointe, qui doivent renouveler leur prêt hypothécaire dans un an, pas question de s’enfermer dans un prêt fixe de cinq ans.

«Je suis un passionné de macroéconomie et je fais mes devoirs. J’entrevois une récession d’ici un an, et je m’attends à ce que les banques centrales diminuent leurs taux en réponse. Je vais donc renouveler mon hypothèque en taux variable à court terme», dit celui qui gère le groupe Facebook Les mordus de l’économie. «Et une fois que les taux auront baissé, je retournerai en taux fixe», dit-il.

L’éternel débat

«Ça fait 15 ans que je suis dans le domaine bancaire et la question des taux fixes versus les taux variables revient constamment. C’est un débat perpétuel!» souligne notre expert, Alexandre Bélanger.

«Chez TD, on s’attend à ce que la Banque du Canada prenne une pause dans les prochains mois. Le temps de voir les données sur la consommation, l’emploi et l’inflation qui vont sortir. Et si la fameuse récession qu’on attend depuis un certain temps se produit, on pourrait espérer une diminution des taux en 2024», explique-t-il.

Cela dit, dans le cas de Thierry Cases et de sa conjointe, il serait probablement plus avisé d’être patient et de ne pas s’engager sur du long terme avec des taux fixes élevés, dit-il.

«Ils peuvent par exemple prendre un taux variable d’une durée de deux ans ou même un an, le temps de voir ce qui se passe. Ils vont payer un peu plus cher que s’ils prenaient un taux fixe [par exemple 6,5% au lieu de 5,75%], mais ça peut valoir la peine si on veut rester sur les lignes de côtés un an ou deux, le temps de voir comment la situation économique évolue».