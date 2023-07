Magasin de champignons magiques perquisitionné: «on était devant le fait accompli»

Au lendemain de la perquisition de la police dans la boutique illégale de champignons magiques FunGuyz à Montréal, le directeur du SPVM, Fady Dagher, explique que la police «ne pouvait pas se permettre» de ne pas intervenir.

En entrevue à LCN, M. Dagher indique qu’il se devait de faire respecter la loi qui est en place.

«Au niveau de la légalité, on était devant le fait accompli, dit-il. On ne pouvait pas se permettre de permettre à ce genre de commerce d'être en mesure d'opérer si librement et si facilement de cette manière-là.»

Le directeur général est conscient que les champignons magiques peuvent être bénéfiques notamment pour les personnes souffrant de syndrome post-traumatique, mais c’est l’aspect légal qui a mené à sa décision d’intervenir rapidement.

«Le côté médical, il a déjà été prouvé, et ça, je le comprends, je le saisis, mais dans le cas qui nous concerne, ce n’était pas le côté médical qui était en question, soutient-il. Les gens savaient qu’ils étaient dans l’illégalité.»

M. Dagher affirme continuer à suivre la situation de près.

«On va voir la suite des choses, j’ai vu que les propriétaires comptaient défier et continuer à le faire quand même, on verra pour la suite», conclut-il.

