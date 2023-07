Sur Zeste en 2024: huit chefs tenteront de remporter La coupe BBQ

La comédienne Debbie Lynch-White prend goût à l’animation. Forte de ses expériences à la barre des émissions Amour libre et L’histoire de mon coming out, elle pilotera avec le chef Antonin Mousseau-Rivard La coupe BBQ, une nouveauté de la chaîne Zeste attendue l’an prochain.

La compétition mettra de l’avant de jeunes chefs fervents de BBQ qui croiseront le fer lors de duels. Ils devront s’imposer grâce aux différentes techniques qu’ils maîtrisent ainsi qu’à leur créativité et à leur feu sacré. Le grand gagnant repartira avec la coupe BBQ au terme des 10 demi-heures actuellement en tournage.

Les huit chefs qui participeront à cette première saison sont Simon Jodoin Bouchard (Cantine Urbaine Chez Simon, Le Bellerive, S.J.B BBQ), Samuel Joubert (le blogue et les livres Le coup de grâce), Dominic Lamirande (Dom Cooks), Fanny Lehouiller (elle a pris part à Chefs de bois et à l'émission Les chefs!), Mathieu Masson-Duceppe (Jellyfish crudo+charbon), Jean-Rony Poteau (il a participé à l'émission 3,2,1 BBQ), Dominique Rioux (Gras Dur) et Hugo Saint-Jacques (Zeste, Dock619, et il a participé à l'émission Les chefs!).

Deux chefs s’affronteront à chaque épisode. Un thème inspiré d’un ingrédient leur sera imposé en vue de créer deux plats. C’est Antonin Mousseau-Rivard qui tranchera pour déterminer un gagnant.

On dit que Debbie Lynch-White est friande de BBQ. En plus d’apporter son énergie et sa bonne humeur dans chaque épisode, elle n’hésitera pas, dit-on, à «mettre de la pression dans les moments opportuns». On sent déjà que la température grimpera rapidement devant le gril.

Antonin Mousseau-Rivard est connu du grand public grâce à ses restaurants Le Mousso et Le Molière. Il est le fils de la comédienne Katerine Mousseau et de l’auteur-compositeur-interprète Michel Rivard.

Produite par Trio Orange, en collaboration avec Québecor Contenu, l'émission La coupe BBQ est tournée dans un «décor festif et urbain» ressemblant «à un restaurant éphémère», selon les détails qui ont été fournis à l'Agence QMI.