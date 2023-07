Taux directeur | «La Banque du Canada alimente l’inflation», soutient une économiste

La décision qu’a prise ce matin la Banque du Canada d’augmenter son taux directeur à 5 %, une première depuis 2001, contribue à alimenter l’inflation, soutient une économiste.

«Statistique Canada nous disait que 30% de l’augmentation dans les prix était reliée aux coûts hypothécaires [...] alors si on augmente les taux et que les prix hypothécaires augmentent, ça veut dire que la Banque du Canada alimente l’inflation», déclare en entrevue à LCN Maintenant, la sénatrice et économiste, Diane Bellemare.

Mme Bellemare prévoit qu’une augmentation des prix à la consommation va ralentir l’économie et «ce n’est pas la chose à faire pour le Canada».

Une réaction sur le marché du travail

Dans un contexte de ralentissement économique, Diane Bellemare précise que le marché du travail réagit.

«C’est sûr que le marché du travail est serré. On nous dit toujours que l’emploi est trop fort. Ce n’est pas vrai que l’emploi est trop fort, c’est que la main-d’œuvre n’est pas là parce qu’on vieillit. Il faut faire venir des gens, il faut former des jeunes. Les jeunes ont un taux de chômage encore autour de 8%.»

L'économiste s’inquiète cependant que l’intégration des nouveaux arrivants soit laborieuse. «Avec un marché du travail qui va aller au ralentissement, les immigrants est-ce qu’on va être capable de leur trouver de l’emploi?»

Une récession en prévision

Il est difficile «avec une récession de faire de l’investissement, de faire de la formation, d’équiper nos entreprises les technologies les plus performantes », affirme l'experte.

Le problème économique au Canada est plutôt, selon la sénatrice, dû à un manque de productivité puisqu’«on a la productivité la plus basse [des 28 pays majoritairement développés] de l’OCDE».

Elle avance que le Canada doit visualisé l'avenir de son économie avec un œil plus avant-gardiste, mais qu’«un contexte de récession ne nous permet pas de transitionner notre économie vers le futur».

Avec l’ombre d’une récession, Mme Bellemare demande à la Banque du Canada de rendre les comptes. «Elle doit nous démontrer que sa stratégie marche parce que par rapport à Statistique Canada, les chiffres ne coïncident pas.»

