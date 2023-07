Trafic de drogue: quatre arrestations à Saguenay

Les policiers de l’Escouade régionale mixte Saguenay ont arrêté quatre individus, mercredi, dans le but de démanteler un réseau de trafic de stupéfiants.

Dans un communiqué, la Sûreté du Québec (SQ) a annoncé les arrestations Mathieu Giguère-Meilleur, 28 ans, Stéphanie Meilleur, 47 ans, et de Claude Fillion, un homme de 52 ans. Les trois individus sont des résidents de Chicoutimi. Ils ont été arrêtés par mandat d’arrestation.

Un quatrième individu âgé de 31 ans a été arrêté, mais son identité n’a pas été dévoilée par la SQ. Il a été libéré sous promesse de comparaître ultérieurement.

Les policiers ont saisi deux véhicules considérés comme étant des biens infractionnels. Ils ont également mis la main sur 60 000 comprimés de méthamphétamine, plus d’un demi-kilogramme de cocaïne, une arme à impulsion électrique et une arme prohibée, plus de 3500$, une presse à cocaïne et huit cartons de cigarettes de contrebande.

«Les informations obtenues en cours d’enquête tendent à démontrer que ce réseau serait relié au groupe de motards hors-la-loi Hell’s Angels. Le but de l’opération était de compléter la preuve et de traduire les suspects devant les tribunaux», a indiqué la SQ.

Toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.