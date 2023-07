TVA au Vermont: dur réveil au lendemain des pluies diluviennes

L’État du Vermont, au nord-est des États-Unis, connait un réveil difficile au lendemain des pluies diluviennes; l’heure est au nettoyage.

• À lire aussi: Inondations «historiques» dans le nord-est des États-Unis

• À lire aussi: Fortes pluies et inondations dans l'État de New York, l'état d'urgence décrété

Des inondations «historiques et catastrophiques»: c’est ce qui résume la situation que connait une partie des Américains au nord du pays. En deux jours à peine, il est tombé l’équivalent de deux mois de pluie.

Notre journaliste, Anne-Sophie Jobin, était à Richmond ce midi, à quelques kilomètres de la Ville de Burlington. Les dégâts sont considérables, principalement pour les agriculteurs dans ce secteur, où des champs de maïs ont été complètement submergés par la montée des eaux.

«Cette catastrophe n’est pas terminée. Il ne pleut plus, mais en raison de ce qui s’est passé, l’eau continue de monter», explique une sénatrice de plusieurs districts au Vermont, Martine Larocque Gulick.

À Montpelier, dans la capitale du Vermont, les images sont saisissantes. Même si l'eau a diminué dans les dernières heures, la situation reste problématique.

Beaucoup d’entreprises ont été touchées, dont celle d’un Québécois qui possède un hôtel. Il venait tout juste d’en faire la rénovation. «C’était épeurant. L’eau sortait de partout. On est sur la montagne. On n’aurait jamais pensé que sur la montagne, on aurait été inondé», mentionne le propriétaire du gîte Millstone Hill, Pierre Couture.

Les autorités restent sur le qui-vive, alors que d’autres millimètres de pluie sont attendus dans les prochaines.