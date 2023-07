Un chat attaché derrière un vélo traîné sur le bitume brulant

Un Français dans la quarantaine a été arrêté pour cruauté animale après avoir traîné sur la chaussée brulante un chat attaché à l’arrière de son vélo à Nice dans les Alpes-Maritimes.

Dimanche dernier, le félin qui a subi un véritable calvaire a eu les pattes brûlées par le frottement avec le bitume et a dû être hospitalisé, selon ce qu’a rapporté mardi BFMTV.

Le quadragénaire qui était en état d’ébriété a attaché l’animal avec une simple ficelle à l’arrière de son vélo avant de prendre la route sous un soleil de plomb.

Le chat a été confié à une association de protection animale, alors qu’une activiste considérée comme «lanceuse d’alertes animalières» a lancé une pétition «pour une justice exemplaire».

«Ces actes de barbarie sont de plus en plus courants et doivent être sanctionnés de façon radicale», a déclaré à «Nice-Matin» Gabrielle Paillot pour qui l’alcool n’est pas une excuse.