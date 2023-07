Un couple enverra son ADN dans l’espace

Un couple de l’Arizona enverra son ADN dans l’espace à bord de la mission «Entreprise» de la compagnie de services funéraires Celestis basée au Texas, tout comme près de 200 autres personnes.

Cette mission transportera 196 fioles de cendres de personnes qui sont mortes ou d’ADN de personnes qui sont en vie à plus de 330 millions de kilomètres de la planète bleue, rapporte Reuters.

Gerry et Elizabeth Paulus aiment beaucoup voyager et considèrent que leur participation à ce projet constitue leur «ultime voyage».

«Ça nous aide à penser au futur, et bien qu’on ne sera plus là physiquement, une partie de nous le sera en quelque sorte et ça me fait beaucoup sourire», explique Mme Paulus.

En plus du couple, l’ADN du créateur de Star Trek, Gene Roddenberry ainsi que des acteurs ayant joué dans la série James Doohan et Nichelle Nichols feront partie du voyage.

Les présidents américains George Washington, Dwight Eisenhower et John F. Kennedy seront également représentés dans la mission.

«Ce sera le seul dépositoire de notre civilisation qui est ailleurs que sur la Terre», affirme le président de Celestis, Colby Youngblood.

Le lancement des capsules est prévu à la fin de l’année.