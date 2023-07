Québec embauche une firme privée pour gérer l'ouverture des maisons des aînés, faute de gestionnaires compétents dans le réseau public

Une firme privée sera embauchée pour gérer l’ouverture prochaine de trois maisons des aînés en Montérégie, puisqu’aucun gestionnaire compétent n’est disponible pour le faire dans le réseau public.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est souhaite embaucher un «gestionnaire de projet senior» de la firme privée CIM Conseil, pour la mise en service de trois maisons des aînés (MDA) sur son territoire. Un avis d’intention a été publié le 29 juin dernier sur le système d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SÉAO).

Personne d’autre

Pour justifier le contrat, le CISSS invoque une «urgence», puisque l’employé qui était responsable du projet à l’interne a quitté son poste. La raison de son départ n’a pas été dévoilée, mais il a changé de domaine d'activité, répond le CISSS.

«À l’interne, nous n’avons actuellement pas d’autres chargés de projet disponibles et aussi expérimentés pour la mise en service de nouvelles offres cliniques et la mise en service d’infrastructures majeures», répond par courriel Catherine Domingue, porte-parole du CISSS.

«Je ne comprends pas comment on peut dire qu’on n’a pas de gestionnaire, réagit André-Pierre Contandriopoulos, professeur émérite en administration de la santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Je ne comprends pas que cette macrostructure qui gère des dizaines de milliers de professionnels n’ait pas engagé une personne de plus bien formée pour gérer les maisons des aînés. Ça n’a pas de sens.»

Les trois maisons des aînés ouvriront leurs portes à Belœil, à Saint-Amable et à Longueuil d’ici quelques semaines.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Le CISSS a refusé de dévoiler le montant et la durée du contrat pour le moment. Parmi les responsabilités du gestionnaire, on note la coordination des activités avec l’équipe de construction, la planification de la mise en service technique et la gestion des risques stratégiques, indique le document.

Projet phare du gouvernement de François Legault, les maisons des aînés coûtent cher à construire, soit jusqu’à plus d’un million de dollars par chambre en région. Jusqu’ici, quatre sont en activité sur les 46 annoncées. Au total, 3000 places seront créées.

De la concurrence?

Contrairement aux centres d’hébergement de soins de longue durée, les MDA veulent offrir des services plus personnalisés basés sur les besoins des résidents.

L’avis d’intention du CISSS de la Montérégie-Est est en vigueur jusqu’au 12 juillet. Si aucune autre firme privée ne manifeste son intérêt, le CISSS octroiera le contrat à CIM le 18 juillet prochain, lit-on sur SÉAO.

La compagnie CIM Conseil embauche plusieurs gestionnaires spécialisés dans le réseau de la santé et gère divers mandats dans plusieurs hôpitaux au Québec.