Une femme retrouve son sac grâce à Jamie Foxx

Jamie Foxx va visiblement beaucoup mieux, après avoir connu une « complication médicale » en avril.

S'il n'avait pas été aperçu en public depuis son hospitalisation, l'acteur de Django Unchained a été vu en train de restituer le sac d'une femme, lundi, à Chicago. Le fils de la femme qui a perdu son sac, Quan Ellis, a filmé l'acteur après l'échange et a partagé le clip sur Instagram.

La vidéo montre Jamie Foxx remontant dans sa voiture après avoir rendu le sac et faisant un signe de la main tout en souriant au groupe assistant à la scène. Quan Ellis a affirmé que l'acteur de 55 ans avait trouvé le sac de sa mère et s'était assuré de le lui rendre. « Maman a perdu son sac à Chicago aujourd'hui, Jamie Fox (sic) l'a trouvé et lui a rapporté et il a dit qu'il se sentait bien, Dieu est bon », pouvait-on lire dans la légende.

La star américaine a été repérée plusieurs fois ces derniers jours. Jamie Foxx a été vu sur un bateau à Chicago, dimanche, et en pleine partie de golf, lundi.

La fille de l'acteur, Corinne, a annoncé début avril qu'il avait « eu une complication médicale » à Atlanta, en Géorgie, mais a assuré qu'il était « sur la voie de la guérison ». En mai, elle a contesté les rumeurs selon lesquelles son père n'allait pas bien et a affirmé qu'il était sorti de l'hôpital depuis des semaines.