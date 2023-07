Un jeune de 16 ans est recherché à Drummondville

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public pour retrouver un jeune de 16 ans de Drummondville.

Victor Manuell Valencia Yano, 16 ans, a été vu pour la dernière fois le 6 juillet, à 15h, au parc Sainte-Thérèse sur le boulevard Mercure à Drummondville. Il se déplacerait à pied, selon la SQ.

L’adolescent mesure 1,78 m (5 pi 10 po) et pèse 68 kg (150 lb). Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. La dernière fois qu’il a été vu, il portait une camisole grise, un short noir et des souliers noirs de style «Air Max».

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Toute personne qui apercevrait Victor Manuell Valencia Yano est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.