À quand le Wi-Fi gratuit dans tous les hôpitaux?

Un comité d’usagers de Lanaudière, qui trouve aberrant que l’accès à une connexion WI-FI gratuite ne soit pas la norme dans l’ensemble du réseau de la santé, tente de faire changer les choses.

Dans plusieurs établissements de santé au Québec, il faut encore payer pour utiliser Internet. D'autres n'offrent tout simplement pas le service.

«Ce n'est pas normal qu'au McDonald's, on ait accès à Internet, et dans nos propres chambres de résidents chez nous, parce que c'est un milieu de vie, on n'a pas accès à l'Internet», soutient le président du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet,

Un comité d'usagers de Lanaudière se bat depuis trois ans contre le Ministère afin de permettre à l'hôpital Pierre-Le Gardeur, à Terrebonne, ainsi qu'à trois CHSLD du secteur, d’offrir un accès libre à Internet.

«On nous a niaisés pendant trois ans et, finalement, ça coûte 20 000 dollars! Je ne trouve pas que c'est une somme qui est très, très, très considérable», clame la présidente du Comité des usagers du CISSS du Sud de Lanaudière, Louise Henrichon.

L'hôpital Pierre-Le Gardeur aura finalement sa connexion Internet gratuite à l'automne. Ce n'est cependant pas la même histoire pour les trois CHSLD de Lanaudière, où les résidents qui y vivent de façon permanente devront encore s'en passer.

«C'est un milieu de vie, hein? C'est leur dernier lieu de résidence, le CHSLD. Alors, pourquoi on ne leur permet pas encore l'accès en 2023? Moi, je trouve ça incompréhensible», affirme Mme Henrichon.

Bien qu'à Montréal, plusieurs hôpitaux possèdent la connexion Internet gratuite, la situation est loin d'être la même en région.

«La moitié des CHSLD sont équipés. On pense à équiper leurs usagers. L'autre moitié, il n’y a rien», explique Paul Brunet.

Le ministère de la Santé, ainsi que le cabinet du ministre Christian Dubé n'ont pas répondu aux questions de TVA Nouvelles, jeudi. Quant au comité d'usagers, il demande au ministre l'accès universel à Internet dans tous les établissements de santé du Québec.

