Ce duo entre Charlotte Cardin et son chum, Aliocha, vous donnera des frissons

Charlotte Cardin et son amoureux, Aliocha Schneider, ont mis le feu à Instagram avec une vidéo où ils chantent en duo.

Acteur et musicien, Aliocha Schneider fera paraître son nouvel album le 29 septembre prochain. Sur cet opus éponyme, on y retrouve la pièce Ensemble, qu'il interprète avec son amoureuse des dernières années, Charlotte Cardin.



Si la pièce est déjà disponible pour écoute sur les différentes plateformes, l'artiste de 29 ans a partagé une sublime vidéo sur son compte Instagram où lui et sa douce interprètent une partie de la chanson en version épurée, simplement accompagnés d'une guitare acoustique.

Le résultat, absolument magnifique, vous donnera certainement des frissons!

Selon ce qu'on peut lire sur le site de sa maison de disques, le morceau traite de l'amour à distance, où le chanteur «questionne les paramètres de l’amour quand la personne qu’on aime est loin».



Avec leurs carrières respectives, on se doute qu'Aliocha et Charlotte sont souvent amenés à être loin l'un de l'autre pendant de longues périodes, et que ce ne doit pas toujours être simple.

En commentaires sous la publication, les abonnés ont mentionné non seulement à quel point leurs voix allaient divinement bien ensemble, mais aussi à quel point les tourtereaux avaient l'air amoureux, se lançant des regards remplis de tendresse à plusieurs reprises.



À regarder en boucle!



