Côte-Nord: un dépotoir de résidus de bois coûteux pour la province

Près de Baie-Comeau, la gestion des eaux polluées s’écoulant d'un immense dépotoir de résidus de bois a coûté plus de 3 millions $ au ministère de l'Environnement du Québec depuis 2011.

Dans une sablière située à environ 10 km de Baie-Comeau s’élève une colline verte. Sa végétation recouvre des tonnes de résidus de bois en décomposition. S’en écoule un liquide pollué, transporté par des drains souterrains jusqu’à un puisard malodorant.

La composition de ce liquide est décrite dans un appel d’offres du ministère de l’Environnement daté du 25 janvier 2022, que nous avons transmis au professeur retraité du Centre Eau Terre Environnement de l’INRS, Guy Mercier.

«Pourquoi doit-on doit traiter ces eaux-là, c’est que si ça arrive dans un ruisseau ou une rivière, ça va demander énormément d’oxygène. Ça va prendre tout l’oxygène pour faire la dégradation. Le PH va avoir un effet toxique aussi. Potentiellement, les poissons vont en mourir», a-t-il expliqué.

L’entreprise saguenéenne Sanidro a la responsabilité de pomper le liquide pollué du puisard et d’en effectuer le traitement. Son contrat avec le ministère de l’Environnement a commencé le 16 mars 2022 et se terminera le 31 octobre prochain, pour la somme de 369 600 $.

TVA NOUVELLES

«C’est une matière quand même assez difficile à traiter. C’est pour ça que le coût de traitement doit être assez important pour chaque mètre cube», a estimé M.Mercier.

Et ce n’est qu’une fraction des frais déboursés par Québec en lien avec le site; depuis 2011 il a coûté près de 3 350 000$ aux contribuables québécois. L’argent a servi à l’analyse de l'eau polluée, à son transport et à son traitement, mais aussi au recouvrement des résidus forestiers.

La facture refilée aux contribuables

Pour comprendre comment le site d’enfouissement est passé des mains d’Abitibi Bowater à celles du gouvernement du Québec, il faut remonter au premier octobre 2010.

C’est la date de signature du contrat de vente de la propriété pour 1000 $ à une compagnie à numéro endettée au point qu'elle était sous la responsabilité du syndic Samson Bélair Deloitte & Touche pour rembourser son créancier. Nous avons transmis le contrat de vente à Gilles LeVasseur, professeur en gestion et en droit à l’Université d’Ottawa.

«Qui peut se dire qu’on peut acheter 20 hectares à 1000 $ et pas se poser des questions sur l’état du terrain, de l’eau, et de tout son environnement. C’est quasiment impossible. On ne peut même pas acheter des pneus d’hiver pour 1000 $», s’est-il insurgé.

«Si on achète le terrain, c’est que quelqu’un veut s’en débarrasser», a ajouté le professeur.

Le syndic s’endette à son tour

Le syndic Samson Bélair Deloitte et Touche s’est tellement endetté pour gérer les actifs de la compagnie à numéro, qu'il a demandé à la Cour supérieure la permission d’abandonner le dépotoir.

Une demande acceptée le 21 mars 2011; c’est à ce moment que la responsabilité du site d’enfouissement est passée au gouvernement du Québec, selon le ministère de l’Environnement, qui a décliné notre demande d’entrevue.

Le ministère n’est pas en mesure de préciser quand il cessera de payer pour ce dépotoir.

TVA NOUVELLES

De son côté, Abitibi Bowater a changé de raison sociale pour devenir Produits Forestiers Résolu en 2011.

Refusant notre demande d’entrevue, son porte-parole nous a écrit que la vente du terrain a eu lieu alors que la compagnie faisait face à la faillite.