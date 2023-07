Des clients de la Banque Laurentienne inquiets de sa possible vente

Comptes bancaires dans le flou, montagne de paperasse à venir, services coupés... des clients de longue date de la Banque Laurentienne, marquée par des figures québécoises comme Louis-Joseph Papineau et Louis-Hippolyte Lafontaine, redoutent son éventuelle vente.

«Ça m’inquiète parce que je ne sais pas ce qui va arriver avec mon argent», confie au Journal Josette Jacques, une professeure à la retraite de la Rive-Sud de Montréal, cliente de l’institution financière depuis 1968.

Fondée en 1846 par Ignace Bourget, la Banque d'Épargne de la Cité et du District de Montréal, qui allait devenir plus tard la Banque Laurentienne, a eu l’appui à l’époque du célèbre Louis-Joseph Papineau et de Georges-Étienne Cartier. Son histoire s'imbrique dans celle du Québec.

L'institution financière a certes marqué l'imaginaire, mais ces dernières années elle avait du mal à répondre aux besoins de ses clients, estime Josette Jacques.

«Ça fait un bon bout de temps que ça ne fonctionne pas. En tant que cliente, je ne suis pas satisfaite du tout. Avant, ça allait super bien, mais depuis quelques années, ça ne va pas du tout», a dénoncé la femme au sortir de sa succursale, mercredi matin.

Photo Francis Halin

À deux pas d’elle, les clients entraient et sortaient en coup de vent du bâtiment en soufflant que l’inquiétude était palpable à l’intérieur depuis la rumeur de sa vente à des intérêts hors Québec, hier.

Rappelons que l’institution a comme PDG une unilingue anglophone, Rania Llewellyn, qui apprend en ce moment le français. Sa nomination controversée avait fait couler beaucoup d'encre. En mai 2022, la banque avait aussi recruté un vice-président anglophone de Toronto, Andrew Chornenky.

Moins de service?

Pour Alain Disfrucia, préposé aux bénéficiaires à l’urgence, client de la Banque Laurentienne depuis l’âge de 15 ans, c’est moins la propriété de l’entreprise qui est préoccupante que la qualité de ses services, qui pourraient en pâtir.

Photo Francis Halin

«Ce qui me fait peur un peu, c’est pour ma mère et pour moi. Je veux prendre ma pension. Qu’est-ce qui va arriver avec les changements d’adresse?», s’interroge-t-il.

Au Journal, il déplore devoir faire déjà sept ou huit kilomètres pour faire ses transactions sur place vu le nombre limité de points de services.

«Déjà il y avait eu des fermetures de points d’accès, mais s’il n'y en a plus», soupire-t-il.

D'après Jean-Sébastien Racine, un résident de Lanaudière, client depuis 25 ans, la Banque Laurentienne a misé un peu trop sur le corporatif au fil du temps et a fini par délaisser les clients particuliers comme lui.

«Ils ont sorti une application cellulaire trop tard. Leur service client n'est pas très bon», affirme-t-il.

«Ça ne va pas dans le bon sens», conclut-il.