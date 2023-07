Des lock-outés d'Alma en renfort à Rivière-Éternité

Un groupe de travailleurs en lock-out de PFE à Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a aidé jeudi aux nettoyages des dégâts qui ont touché Rivière-Éternité.

Ils ont travaillé sur cinq terrains, mais le plus gros du travail s'est fait dans le sous-sol de la résidence d'Yves Dufour et Charlotte Savard, sur la rue Sainte-Thérèse.

Leur résidence a subi de lourds dommages dans un glissement de terrain, le 1er juillet dernier.

«Il devait y avoir huit pouces de boue dans le sous-sol quand on est arrivés», dit l'instigateur du projet, Dominick Lemieux. «On a pelleté la boue dans des seaux, et on a fait une chaîne pour la jeter dans une tranchée. La municipalité va prendre la suite en charge.»

Une trentaine de syndiqués ont répondu à l'appel du syndicat pour venir donner un coup de main aux sinistrés.

«C'est notre cœur qui parle», dit monsieur Lemieux. «Si on n'est pas capable de se soutenir quand des gens de notre communauté sont touchés, on ne vaut pas grand chose.»

«On est travaillant et on a le goût de travailler», a renchéri Tommy Bonneau. «Ça nous fait du bien et ça les aide aussi.»

«Je suis bien heureux...», a réagi Yves Dufour. «Ce sont des gens de cœur!»

M. Dufour, qui aura 75 ans dans deux jours, éprouve des problèmes cardiaques. L'amoncellement de boue produit des odeurs qui obligent le couple à dormir dans son véhicule récréatif.

«Je ne peux pas aller travailler dans le sous-sol, parce que je suis pris du cœur...», a-t-il expliqué.

«Plus on avançait, plus on réalisait que ça aurait été difficile pour monsieur et madame de nettoyer tout ça», a constaté Tommy Bonneau.

«Quand je vais les revoir, j'aurai toujours l'impression de leur devoir quelque chose», a confié Mme Savard, avec beaucoup d'émotion.

«De voir qu'on l'a aidé et à quel point elle est émue, c'est ça qui fait notre paye», a réagi Frédérique Bonneau.

«Merci, ce n'est pas assez», a conclu Eric Dufour, l'un des deux fils du couple. «Ces gens-là vont rester dans mon cœur et leur visage va rester dans ma tête...»