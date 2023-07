Écrasement d’avion à Lefebvre : une défaillance de l’appareil à l’origine de l’événement

C’est la défaillance d’une pale du rotor principal qui a causé l’écrasement d’hélicoptère qui a fait un mort il y a sept mois à Lefebvre, près de Drummondville.

Les proches du pilote Sylvain Desmarais se consolent à la lecture du rapport d'enquête puisque ce n'est pas une erreur humaine qui est à l'origine des tragiques événements.

Ce bris survenu a provoqué la désintégration de l'aéronef en plein vol alors que l’appareil survolait un champ agricole du 10e rang dans la municipalité du Centre-du-Québec, le 29 novembre dernier.

Sylvain Desmarais venait à peine de décoller abord de son appareil de type Rotor Way Exec de fabrication artisanale acquis quatre années auparavant.

Le pilote de 64 ans ignorait qu'il s'agissait de ces derniers moments de vie.

Selon l'enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST), la pale du rotor principale, soit l'hélice qui sert à propulser l'hélicoptère, s'est brisée. Ses revêtements se sont détachés de la poutre principale sous l'effet des charges aérodynamiques, causant la déformation du longeron, la perte de maîtrise de l'appareil qui s'est ensuite disloqué.

Les conditions de vol étaient propices la journée des tragiques événements, Sylvain Desmarais avait effectué tous les tests requis avant de prendre son envol. Il n'aura parcouru qu'environ 900 mètres, selon le rapport du BST et des témoins.

Après avoir fait une boucle, le pilote revenait à son point de départ pour se ravitailler quand l'accident s'est produit à une altitude d’environ 50 mètres.

Sa fille est rassurée, hantée par le fait qu'elle s'occupait avec son père de l'entretien et du bon fonctionnement de l'appareil et qu'ils auraient pu manquer à leur devoir. Cependant, ne serait pas le cas.

L'enquête démontre aussi que Sylvain Desmarais ne détenait aucune licence officielle de pilote - hélicoptère de Transports Canada et que son appareil n'était pas dûment enregistré. Cependant, ses proches insistent pour dire qu'il avait les qualifications nécessaires et était un pilote extrêmement consciencieux et prudent, cumulant des centaines d'heures de pilotage de ces petits appareils.

Sylvain Desmarais a commencé à s'intéresser à l'aviation à 17 ans. Au fil du temps, il a acquis plusieurs brevets de pilote qui l'ont mené un peu partout dans le monde. Il pilotait des avions-citernes et a combattu des feux de forêt autant au Québec qu'en Grèce et en Italie.

Sa famille se console en pensant qu'il est décédé en faisant ce qu'il aimait