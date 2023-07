EN VIDÉO | Capture spectaculaire du plus gros python de la Floride

Un duo de chasseurs de serpents connu sous le nom des «Glades Boys» a capturé le python birman le plus long jamais enregistré dans l'État de la Floride dans la nuit de lundi.

Le reptile fait 19 pieds de long et pèse 125 livres. Le record a été confirmée par une société de conservation de la faune de l’État.

La vidéo à couper le souffle a été partagée sur le compte Instagram de Jake Waleri, 22 ans. On peut le voir le voir lutter avec l’immense serpent qui, gueule grande ouverte, tente de le mordre, mais aussi de s’enrouler autour de lui.

Le serpent a été tué, comme recommandé par les responsables de la faune.

«Géant est un euphémisme pour cette bête», ont déclaré Jake Waleri et son partenaire Stephen Gauta sur Instagram.

«La femme fait 579 cm-19 pieds à plat et 125 livres. Le simple fait de pouvoir voir un serpent de cette taille est un rêve!»

Le Conservancy of Southwest Florida, une organisation à but non lucratif locale, a confirmé la taille du serpent, affirmant qu'il s'agit «officiellement du plus long jamais documenté».

Le plus long python birman précédent, selon le groupe, mesurait 18 pieds et 9 pouces de long.

capture d'écran | CONSERVANCY OF SOUTHWEST FLORIDA

Selon Ian Easterling, un biologiste de la réserve, juge que la capture permettra de faire avancer la recherche sur ces géants.

«Son matériel génétique peut s'avérer précieux pour une éventuelle compréhension de la population fondatrice du sud de la Floride. Nous collecterons des mesures et des échantillons qui seront distribués à nos collaborateurs de recherche.»

Les pythons birmans sont des constricteurs non venimeux qui sont depuis longtemps une espèce envahissante en Floride, vivant principalement dans et autour des Everglades dans le sud de la Floride. Ils sont connus pour être les plus grands au monde et mesurent en moyenne entre 6 et 9 pieds.

capture d'écran | CONSERVANCY OF SOUTHWEST FLORIDA

Ces reptiles constituent une menace importante pour les autres espèces sauvages de l'État, car ils mangent des mammifères, des oiseaux et même des alligators, tout en ayant peu de prédateurs naturels en dehors des humains.

En raison de ce risque, l'État a recommandé que les serpents soient capturés et tués sans cruauté.

L'État propose une formation gratuite appelée «Python Patrol» pour apprendre à identifier les serpents, les signaler et les tuer.

Pour les tuer légalement, les gens doivent utiliser une méthode qui fait que l'animal perd immédiatement connaissance avant que la personne ne détruise son cerveau.