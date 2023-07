Encore du smog au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est encore aux prises avec du smog et une mauvaise qualité de l'air en raison des feux de forêt.

Le voile qui recouvre la région est causé par la fumée d’un incendie dans le secteur de la Baie-James.

«Je trouve ça ordinaire, mais on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Ce n’est pas plaisant, on aime mieux voir le soleil», mentionne une citoyenne.

«On reste à la maison, on met l’air climatisé et l'on actionne l’échangeur d’air sur le mode recirculation (...) Je n’ai jamais vu ça, je suis à l’aube des 80 ans et je n’ai jamais vu ça», explique un résident.

«Je ne m’empêche pas de faire des activités pour ça, mais c’est certain que c’est plus désagréable à respirer», souligne un homme.

L’avertissement de smog est en vigueur jusqu’à jeudi soir.

Encore des symptômes

La mauvaise qualité de l’air a des effets néfastes sur la santé des citoyens. Il se peut que vous ressentiez des symptômes comme un picotement dans la gorge, le nez qui coule, etc.

Il est également recommandé de ne pas faire d’activité physique à l’extérieur pendant les périodes où la qualité de l’air n’est pas bonne puisque vous pourriez respirer une plus grande quantité de mauvaises particules par la bouche qu’à la normale

«J’ai vu plusieurs personnes se plaindre qu’ils se sentaient moins bien, qu’ils se sentaient plus essoufflés, qu’ils avaient plus besoin d’utiliser leur pompe d’urgence. On voit vraiment que la population est affectée. Parfois, il y a des gens qui sont en très bonne santé et qui ont contracté un rhume récemment. Ils sont plus affectés qu'à la normale par le petit rhume », explique Dr Mélodie Bouchard.