Éolien : les élus de Nicolet-Yamaska s’informent en Montérégie

Alors que le projet de parc éolien divise des municipalités du Centre-du-Québec, des élus de la MRC de Nicolet-Yamaska cherchent à s'outiller pour répondre aux inquiétudes des citoyens. Une vingtaine d'entre eux était en visite jeudi à Saint-Michel en Montérégie où des éoliennes font partie du paysage depuis plusieurs années.

La municipalité de Saint-Michel en compte une dizaine sur son territoire.

Rapidement, les deux projets, dont le premier qui a pris naissance en 2014, ont connu une acceptabilité sociale.

«Les craintes étaient que les maisons perdent de leur valeur. Mais, il y a eu trois rôles d'évaluation depuis et les maisons n'ont pas dévalué. Les terres agricoles non plus. Les gens avaient peur pour le bruit, mais c'est 40 décibels. Ce n'est pas plus bruyant qu'un réfrigérateur», a affirmé le maire de Saint-Michel, Jean-Guy Hamelin.

Les dernières éoliennes qui ont été implantées à Saint-Michel ont une hauteur de 128 mètres et chaque palme mesure 60 mètres.

«Cette année, les éoliennes ont apporté en rendement de 150 000 $. Ce montant pour une municipalité comme la nôtre, c'est l'équivalent des taxes de 75 nouvelles maisons. C'est important», a ajouté le maire.

C'est justement pour comprendre la cohabitation de ce type d'énergie que des élus du Centre-du-Québec sont en visite à Saint-Michel. Le projet de parc éolien avec plus de 75 imposantes structures soulève plusieurs questions dans la MRC de Nicolet-Yamaska. Un comité d'élus a d’ailleurs été formé pour travailler sur le dossier.

«On voulait voir les installations et les voies d'accès, entendre le bruit également. Mais, on voulait surtout aller chercher l'expertise des gens qui en ont dans leur milieu», a expliqué le maire de Baie-du-Febvre, Claude Lefbvre, qui préside également le comité en place.

Hydro Québec a fixé au 12 septembre la date de soumission pour les projets éoliens. Malgré ce délai serré, les élus affirment vouloir prendre le temps de bien faire les choses.

À Saint-Michel, c'est un troisième projet qui sera déposé sous peu. Kruger Énergie et la communauté mohawk souhaitent répondre aux besoins énergétiques croissants, ainsi qu'implanter entre 15 à 25 d'éoliennes dans la MRC.