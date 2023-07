Épisodes de pluie: les producteurs de foin craignent le pire

La pluie fait craindre le pire pour les producteurs de foin. Les quantités d'eau qui s'accumulent sur les terres viennent nuire à la qualité des récoltes.

Le propriétaire de la Ferme Lemay, Louis-Philip Lemay, doit fournir du foin pour le bétail d'une cinquantaine de fermes dans la région de Sherbrooke. Après les longues périodes de pluie, il constate les dégâts sur ses terres, et il est nerveux pour le reste de la saison.

«On ne peut pas faire de miracle, il nous reste juste à attendre le beau temps. On a eu une terre d'inondée et on n'en veut pas plus», a mentionné M. Lemay à TVA Nouvelles, jeudi.

Les températures des derniers jours poussent les producteurs à faire des choix difficiles. Stocker le foin lorsqu'il est humide peut engendrer de la moisissure. Dans le cas contraire, si le foin est poussiéreux et trop sec, il peut y avoir de la combustion et des risques d'incendie.

Avec les inondations, non seulement des terrains sont inondés ; les récoltes restantes sont complètement détruites.

La Fédération de l’UPA-Estrie est inquiète pour les agriculteurs.

«Des terres inondées, ça rend des parcelles de terrains non comestibles pour les bêtes. Du sable, des roches et de la boue peuvent se retrouver dans le foin et on doit le transformer en litières», a expliqué son président, Michel Brien.

La pluie nuit à la qualité et à la quantité des foins. Lorsque les agriculteurs vivent de bonnes saisons estivales, ils peuvent faire trois ou quatre coupes par été.

«Cette année, nous n'en ferons que deux. Ça arrive aux 10 ans environ que ce sont de mauvaises périodes comme ça. C'est dur», a avoué M. Lemay.

Depuis les inondations, les agriculteurs profitent de chaque moment où il n'y a pas de pluie pour récolter le foin. Ils qualifient cela comme une course contre la montre. Le poids de la machinerie lourde peut toutefois causer des problèmes irréparables sur les terres.

«Si les agriculteurs s'emballent et veulent aller trop vite avec leurs tracteurs, par exemple, ça cause des traces sur les terres et l'an prochain ils devront tout replanter. C'est du temps et de l'argent, malheureusement», a expliqué le président des Producteurs de bovins de l'Estrie, André Tessier.

Les producteurs espèrent maintenant que les températures redeviennent clémentes pour assurer la survie des cultures de foin restantes.