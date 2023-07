«Je suis vraiment désespérée»; le calvaire d’une famille forcée de se loger à l’hôtel

Une famille de Terrebonne contrainte de se loger à l’hôtel parce qu’elle n’arrive pas à trouver de logement, est à court de solutions et aura bientôt épuisé ses réserves financières.

«Je suis vraiment désespérée», a déclaré la mère de la famille, Geneviève Lachance, en entrevue à TVA Nouvelles.

Après des semaines de recherche, Mme Lachance n'a toujours pas trouvé de logement pour elle, son conjoint et leurs deux enfants.

«Hier, je pleurais de désespoir. Ma tête est lourde puis de savoir que mes enfants n'auront pas de place où aller», raconte-t-elle.

La famille aura d’ailleurs épuisé l'ensemble de ses économies dimanche.

Une connaissance a offert de les héberger dans un chalet rustique à Mont-Laurier. Cette situation demeure néanmoins temporaire et Geneviève Lachance préférerait ne pas déraciner ses enfants, qui habitaient à Terrebonne.

«Ça fait deux mois qu'on cherche, et on nous a refusé à chaque fois à cause des enquêtes de crédit. À cause de la COVID, on a eu beaucoup de difficultés», mentionne la mère de famille.

Geneviève Lachance garde tout de même espoir d'enfin trouver un locataire qui accepte de loger sa famille et ses deux chiens.

Pour voir le reportage complet, visionnez la vidéo ci-haut.