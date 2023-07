Le fondateur de Celsius Alex Mashinsky arrêté à New York

Le fondateur et ex-PDG de la firme de cryptomonnaie controversée en faillite Celsius Network, dans laquelle la Caisse de dépôt a investi 200 millions de dollars, a été arrêté jeudi matin à New York, rapporte l’agence Reuters.

Au total, l’ex-partenaire de la Caisse, Alex Mashinsky, 57 ans, fait face à sept accusations criminelles, dont plusieurs de fraudes.

Le chien de garde américain des marchés financiers, la Security and Exchange Commission (SEC), a aussi déposé une poursuite contre lui.

« De mars 2018 à juin 2022, les défendeurs Celsius Network Limited (''Celsius'') et son fondateur et PDG Alexander ''Alex'' Mashinsky (''Mashinsky'') ont levé des milliards de dollars auprès d'investisseurs par le biais d'offres et de ventes non enregistrées et frauduleuses de titres d'actifs cryptos», peut-on lire dans la poursuite.

« La société s'est engagée dans des pratiques commerciales risquées et a consenti des prêts non garantis pour tenter de générer les revenus nécessaires, mettant l'ensemble de l'entreprise Celsius en danger », allègue-t-on.

L'ex-chef financier de Celsius, Roni Cohen-Pavon, fait face quant à lui à quatre chefs d’accusation.

Ces dernières années, les démêlées de Celsius ont fait couler beaucoup d’encre. Son ex-chef de la direction financière a été arrêté par la police israélienne et des accusations de fraude à la Ponzi ont éclaboussé la firme de crypto associée au bas de laine des Québécois.

200 millions perdus

Il y a un an, le PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CQCD) avait fait son mea culpa dans le dossier.

«On a décidé de la prendre tout de suite (la radiation) par mesure de prudence», avait-il déclaré.

L'an dernier, Le Journal révélait qu'un vice-président de la Caisse de dépôt, Thomas Birch, a déjà dirigé une entreprise dans laquelle le PDG de Celsius, Alex Mashinsky, avait investi.

« Il n’y avait aucun conflit d’intérêt réel ou apparent et le processus d’analyse du dossier a suivi son cours normal », avait alors assuré au Journal Kate Monfette, porte-parole de la Caisse.

Interrogée par Le Journal, l'Autorité des marchés financiers (AMF), a indiqué qu'elle « continuait de suivre ce dossier ».

La Caisse n'avait pas réagi jeudi matin.

-D’autres détails suivront.