L’entreprise montréalaise Toon Boom change de main

La compagnie montréalaise de logiciels d’animation Toon Boom – déjà récompensée par un Emmy – a été vendue à Integrated Media Company (IMC) pour près de 147,5 millions $.

C’est ce qu’a annoncé jeudi l’entreprise Corus Entertainment, qui a choisi de se départir du secteur des logiciels d’animation.

«Ce changement permettra de libérer du capital, d’accroître la flexibilité financière de Corus et de mieux cibler nos efforts pour faire progresser notre plan stratégique et nos priorités», a mentionné Colin Bohm, vice-président principal, Contenu et Stratégie d’entreprise, de Corus Entertainment.

Les logiciels créés par Toon Boom sont mondialement reconnus en matière d’animation 2D, de scénarimage et de gestion de pipeline.

Une première moitié des parts de l’entreprise avaient été acquises par Corus en 2004, avant de mettre la main sur l’autre moitié en 2012.

«Grâce à son produit imbattable, Toon Boom propose une gamme de produits exemplaires, et s'est ainsi imposée comme une cheffe de file du marché novateur. Ses outils exceptionnels suscitent la confiance des petites et des grandes équipes de création, ainsi que des établissements d'enseignement qui forment les talents de demain», a mentionné Yuning Zhang, qui a dirigé la transaction pour IMC.

La transaction devrait être conclue d’ici la fin de 2023.