Coyotes: Alex Galchenyuk aurait été libéré en raison d’une arrestation

Moins de deux semaines après avoir offert un pacte d’un an à l’attaquant Alex Galchenyuk, les Coyotes de l’Arizona ont placé son nom au ballottage en vue de résilier son contrat... sans plus d’explications.

L’organisation a annoncé cette nouvelle sur Twitter jeudi, disant «ne pas vouloir commenter davantage» cette histoire. Le site sportif The Athletic a ensuite appris que le troisième choix au total du repêchage de 2012 a été arrêté par le service de police de Scottsdale, le dimanche 9 juillet dernier.

Galchenyuk fait face à des accusations de délit de fuite, de conduite désordonnée, de refus d’obéir, de résistance à une arrestation, de menace et d’intimidation.

Les forces de l’ordre ont aussi indiqué à The Athletic que l’incident impliquant le hockeyeur n’avait fait que des dommages matériels et qu’il n’y avait pas de blessés. Il a été incarcéré dimanche et a été libéré le lendemain.

Selon le journaliste Craig Morgan, l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey examinerait le dossier.

Galchenyuk, un ancien du Canadien de Montréal, avait apposé sa signature sur une entente à deux volets devant lui rapporter 775 000$, le 1er juillet. Il devait s’agir d’un troisième séjour pour lui en Arizona, lui qui a porté l’uniforme des Coyotes en 2018-2019 et 2021-2022.

Le 24 juin dernier, l’Avalanche du Colorado avait envoyé Galchenyuk chez les Predators de Nashville en retour de Ryan Johansen. Il était toutefois devenu joueur autonome avec compensation. Il sera de nouveau libre comme l’air s’il n’est pas réclamé au ballottage.

L’Américain de 29 ans a passé la majorité de la dernière saison dans la Ligue américaine, amassant 42 points en autant de rencontres avec les Eagles du Colorado, le club-école de l’Avalanche. Dans le circuit Bettman, il n’a obtenu aucun point en 11 parties, terminant avec un piètre différentiel de -8.

En carrière, le jeune vétéran compte 354 points à sa fiche en 654 matchs.