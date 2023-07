Onze ans de prison pour Pascal Martel

Pascal Martel passera 11 ans en prison pour les gestes horribles commis à l'endroit de Florent Dumas, une peine qualifiée d'exemplaire au palais de justice de Trois-Rivières, en Mauricie.

La juge Annie Vanasse a entériné la suggestion commune présentée par les avocats des deux parties.

«Quatre à huit ans, généralement, pour ce type d'infraction là, c'est la fourchette. Quand on parle de fourchette, on parle de ce qui est généralement posé dans des cas similaires. Là, je pense que ça sort de l'ordinaire», a expliqué le procureur de la Couronne, Me Benoît Larouche.

Émotive, la juge n'a pas mâché ses mots à l'égard de Martel.

«Il n'y a pas de mot pour qualifier ce qu'il a fait. C'est ignoble, sadique, abject... C'est le summum de la bassesse humaine», a-t-elle ajouté, en le regardant droit dans les yeux.

Martel est resté de glace tout au long des procédures. La peine n'impressionne pas ses proches.

«Il a eu des peines pour la drogue, des peines pour la violence, pour avoir battu du monde, pour être entré par effraction, et vous allez me dire qu'onze ans, ça va nous avoir soulagés? Pentoute!» a exprimé une des ex-conjointes de Pascal Martel.

Pour démontrer le comportement inhumain de l'accusé, le procureur a présenté une série de vidéos dans lesquelles on peut voir Florent Dumas dans des situations dégradantes ou encore forcé de commettre des actes sexuels avec un animal.

Impossible pour la famille de la victime de regarder les images dans la salle de cour : plusieurs sont sortis.

Les deux sœurs de Florent Dumas ont lu une lettre pour démontrer tout le mal qu'elles subissent depuis le décès de leur petit frère. L'une d'entre elles a terminé sa lecture en indiquant qu'elle ne pardonnerait jamais l'accusé pour ce qu'il a fait.

La juge espère que la peine imposée dissuadera d'autres personnes qui auraient voulu commettre ce genre de crime de passer à l'action, et du même coup Pascal Martel de recommencer à sa sortie.

Le corps de Florent Dumas avait été retrouvé enterré dans la cour d'une résidence de Nicolet en mai 2022. La victime âgée de 51 ans aurait été violentée pendant plusieurs mois par Pascal Martel.