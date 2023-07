Ottawa: deux personnes originaires de la région de Montréal impliquées dans des vols de voitures

La police d’Ottawa a réussi à intercepter 75 véhicules à des voleurs, dont deux de la région de Montréal, dans le cadre de l’opération Project Phoenix, et plusieurs d’entre eux sont des véhicules de luxe.

L’objectif de cette opération, lancée en janvier 2023, était d’identifier, interrompre et démanteler des groupes impliqués dans le vol de véhicules organisé, de plus en plus populaire.

Grâce à cette opération:

• Huit personnes font l’objet de 67 accusations criminelles dont vol de véhicule motorisé, possession de propriété volée de plus de 5000 $, conspiration pour commettre un acte criminel, entre autres;

• Parmi les accusés, deux sont originaires d’Ottawa, deux sont des résidents de Gatineau et quatre proviennent de la région de Montréal;

• 75 véhicules ont été récupérés pour une valeur estimée de 3 millions $, et deux tentatives de transfert de véhicules volés en direction de Montréal ont été interceptés, avant un probable transit depuis le port de Montréal;

• Parmi les véhicules retrouvés, on retrouve des Honda CRV’s, Dodge Ram, Toyota Tacoma, Jeep Wranglers et d'autres véhicules dits de luxe.