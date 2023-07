Pêche aux homards: une saison record aux Îles-de-la-Madeleine

C’est une autre saison de pêche record pour des homardiers avec pas moins de 15,1 millions livres de homards pêchés aux Îles-de-la-Madeleine, une augmentation de plus de 2 % par rapport à l'an dernier.

«C’est ma 47e année de pêche. On voit une ressource qui est très acceptable pour les années à venir», s’est réjoui Mario Déraspe, président de l’Association des pêcheurs des Îles-de-la-Madeleine.

Les revenus sont toutefois à la baisse. En 2022, les pêcheurs pouvaient recevoir jusqu'à 8,02 $ / lb. Cette année, c'est 7,67$ / lb.

«C’est une déception, mais en même temps on a quand même été chanceux avec la conjoncture actuelle. On a été bien payés», a ajouté Rolland Turbide, président de l’Office des pêcheurs de homard des Îles.

Depuis des décennies, des efforts considérables sont en place pour préserver la ressource, des efforts qui aujourd'hui portent fruit.

«On a augmenté la taille minimale légale [des homards pour la pêche], on a réduit la taille et le nombre de nos casiers, on a enlevé une journée de pêche», a énuméré M. Déraspe.

Les réchauffements climatiques offrent une température propice aux homards pour se reproduire. Également, l'ouragan Fiona qui a déferlé l'an dernier dans l'Est du pays a forcé des populations de homard à migrer vers le Québec.

«Les homards durant la tempête Fiona pour se protéger sont allés dans les profondeurs. Ils ont nagé vers la Gaspésie», a expliqué O’Neil Cloutier, directeur général du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie.

L'espèce est toujours en bonne santé et des pêcheurs sont optimistes que la saison prochaine sera tout aussi exceptionnelle.