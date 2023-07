Reese Witherspoon s'ouvre pour la première fois sur son récent divorce

Reese Witherspoon a annoncé son divorce de Jim Toth en mars dernier, une rupture qu'elle a pu mieux gérer que la fin de son précédent mariage avec Ryan Phillippe.

La star de Blonde et légale a en effet apprécié de pouvoir « en parler directement » à son public grâce aux réseaux sociaux, ce qui n'était pas le cas en 2008 lorsqu'elle a divorcé du père de ses deux premiers enfants.

« Lorsque j'étais divorcée pour la première fois, les tabloïds disaient aux gens ce que je ressentais ou comment je réagissais, et c'était vraiment incontrôlable », a déclaré l'actrice à Harper's Bazaar. « Pouvoir parler directement aux gens de ce qui se passe dans ma vie et le partager comme les grandes expériences professionnelles ou personnelles, c'est beaucoup plus authentique que de laisser quelqu'un d'autre contrôler ce qui se passe. »

Reese Witherspoon, 47 ans, poursuit : « Bien sûr, il y a les spéculations, mais je ne peux pas les contrôler. Tout ce que je peux faire, c'est être la plus honnête et la plus directe possible, en étant vulnérable. C'est une période vulnérable pour moi. »

La star de Big Little Lies a ensuite donné des détails sur sa vie depuis l'annonce de sa séparation avec l'agent artistique. « Je me sens bien », a-t-elle déclaré. « Je pense au nombre de personnes qui vivent cette expérience. Je ne me sens pas du tout isolée. Je me sens très connectée. »

Le couple, qui s’est marié en 2011, a annoncé sa séparation en mars avec une déclaration commune sur les réseaux sociaux. « Nous avons des nouvelles personnelles à partager... C'est avec beaucoup de soin et de considération que nous avons pris la décision difficile de divorcer », a écrit le couple à l'époque. « Nous avons passé de merveilleuses années ensemble et nous allons de l'avant avec un amour profond, de la gentillesse et un respect mutuel pour tout ce que nous avons créé ensemble. »

Reese Witherspoon et Jim Toth ont un fils de 10 ans, Tennessee. L'actrice a également deux enfants, Ava, 23 ans, et Deacon, 19 ans, avec Ryan Phillippe, avec qui elle a été mariée de 1999 à 2008.



