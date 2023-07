Un homme gravement blessé dans un accident de VTT

Un homme de 36 ans a été grièvement blessé dans une violente de son VTT avec une remorque mercredi soir à Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue.

Des appels au 911 ont alerté la Sûreté du Québec (SQ) au sujet d’un accident survenu vers 22 h 30 sur le chemin de la Baie-Carrière.

Selon les premières informations, le trentenaire à bord de son VTT aurait été entré en collision avec une remorque qui était immobilisée, a indiqué la porte-parole de la SQ, Camille Savoie.

En raison de la force de l’impact, la victime a été éjectée de son bolide, avant d’être transportée en urgence en centre hospitalier où elle repose dans un état critique, a-t-on précisé.

Un reconstitutionniste en scène-collision devait se déplacer sur les lieux pour analyser la scène et tenter de déterminer la cause et les circonstances exactes entourant cet accident.