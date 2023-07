Zayn Malik: les One Direction en avaient «marre les uns des autres» avant de se séparer

Zayn Malik a admis que les membres de One Direction étaient lassés d'être toujours ensemble au moment où il a quitté le groupe.

Le chanteur britannique a été choisi aux côtés d'Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan et Louis Tomlinson pour former les One Direction dans l'émission britannique The X Factor, en 2010. Après quelques années d'un succès phénoménal, il a choqué les fans en mars 2015 en annonçant son départ du groupe, les quatre membres restants entamant « une pause indéfinie » l'année suivante.

Dans sa première interview en six ans, la star de 30 ans a avoué avoir quitté le groupe parce qu'il avait l'impression qu'il « se passait quelque chose » dans son dos et qu'il voulait être le premier à sortir sa musique solo.

« Je ne veux pas entrer dans trop de détails, mais il y avait beaucoup de politique. Certaines personnes faisaient certaines choses, certaines personnes ne voulaient pas signer de contrats, donc je savais que quelque chose se passait, alors j'ai juste pris un peu d'avance sur la tendance... Je me disais : "Je vais juste partir d'ici, je pense que c'est fini" », a-t-il raconté dans le podcast Call Her Daddy, mercredi (12 juillet 23).

« Je le voyais arriver et je voulais, complètement égoïstement, être la première personne à sortir mon propre disque. Si je suis complètement honnête avec vous, je me disais : "Je vais prendre les devants maintenant." »

Il a ajouté : « Il y avait évidemment des problèmes sous-jacents dans nos amitiés aussi. Nous étions ensemble tous les jours depuis cinq ans, et nous en avions marre les uns des autres, pour être tout à fait honnête. »

Le chanteur de Pillowtalk, qui a lancé sa carrière solo en 2016, a noté que les membres du groupe étaient « proches » et passaient « de bons moments » ensemble, mais que One Direction avait tout simplement fait son temps. « J'y repense maintenant avec beaucoup plus d'affection que je ne l'aurais fait (quand) je venais de partir », a-t-il déclaré.

Zayn Malik se prépare à faire son retour en solo avec le single Love Like This, qui sortira le 21 juillet.