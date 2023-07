Zayn Malik lève le voile sur sa dispute avec la mère de Gigi Hadid

Zayn Malik a abordé sa dispute avec la grand-mère de sa fille, en 2021.

• À lire aussi: Zayn Malik: les One Direction en avaient «marre les uns des autres» avant de se séparer

Le chanteur britannique s'est séparé de Gigi Hadid, la mère de sa fille de deux ans Khai, en septembre 2021, après avoir été accusé d'avoir poussé la mère du mannequin contre une commode et lui avoir crié des injures. Il a nié avoir frappé Yolanda Hadid et a qualifié les allégations de « fausses », mais a finalement « accepté de ne pas contester (les) affirmations » devant la justice, dans le but de protéger « l'endroit sûr et privé » dans lequel Khai grandit.

Revenant sur sa réaction à l'incident présumé, la star de 30 ans a donné plus de détails.

« Je savais quelle était la situation, je savais ce qu'il s'était passé et les personnes impliquées savaient aussi ce qu'il s'était passé. C'est tout ce dont je me souciais. Si quelqu'un de sain d'esprit regardait la situation, je pense que vous pourriez respecter le fait que je ne voulais tout simplement pas attirer l'attention sur quoi que ce soit. Je n'essayais pas d'entrer dans un va-et-vient négatif avec elle ou (créer) des histoires en ligne que ma fille allait voir, lire et qu'elle pourrait interpréter (...) Ça ne servait à rien », a expliqué Zayn Malik mercredi (12 juillet 23), dans le podcast Call Her Daddy.

L'ancien chanteur des One Direction a noté qu'il voulait que cette histoire reste dans la famille au lieu de créer beaucoup de négativité en ligne. « Je crois que je l'ai traité de la meilleure façon, de manière amicale et respectueuse et c'est tout ce qu'il faut dire, a-t-il ajouté. Si quelque chose se passe dans la famille, je préfère garder ça dans la famille, nous n'avons pas besoin de tout un public de personnes et d'opinions. C'est déjà assez difficile à gérer à deux. »

Zayn Malik a également confirmé que lui et Gigi Hadid partagent la garde conjointe de Khai et qu'il n'a pas besoin de visites supervisées. « C'est intense, je m'occupe de mon enfant chaque fois que je peux. Si je pouvais avoir 60% (de la garde), je l'aurais », a-t-il déclaré.

Quant à savoir où il en est avec le mannequin, il a confié : « La coparentalité, c'est bien. Nous avons une très bonne relation avec Khai. »

À l'époque, le chanteur de Pillowtalk n'a pas contesté quatre chefs d'accusation de harcèlement et s'est vu infliger 360 jours de mise à l'épreuve. Zayn Malik a également reçu l'ordre de suivre un cours de gestion de la colère et sur la violence domestique et de n'avoir aucun contact avec Yolanda Hadid.