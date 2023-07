71 000$ en limousine pour la gouverneure générale en Islande

Les déplacements en limousine de la gouverneure générale Mary Simon lors d’un séjour de quatre jours sur la petite île d’Islande à l’automne dernier auront coûté 71 000$ aux contribuables.

«La gouverneure générale a dépensé plus en quatre jours pour des voyages de luxe que ce que le Canadien moyen gagne en une année entière», selon la Fédération canadienne des contribuables (FCC), qui a débusqué l’information.

«Nous ne disons pas que la gouverneure générale devrait faire de l’auto-stop, mais elle aurait certainement pu se déplacer sur une petite île pour moins que le prix d’une BMW flambant neuve», ajoute Franco Terrazzano, directeur de la FCC.

Mme Simon s’était déplacée dans la capitale islandaise de Reykjavik pour assister à l’Arctic Circle Assembly, une conférence annuelle portant sur l’avenir et les enjeux liés à l’Arctique, comme les changements climatiques.

Selon la FCC, l’hôtel qui hébergeait la gouverneure Simon et une délégation de 15 personnes du 12 au 15 octobre était situé à moins de 10 minutes de marche de la salle de conférence.

Au total, le voyage a coûté au moins 298 000$ au portefeuille des Canadiens incluant les frais d’hôtel et autres frais de réception. Les frais de limousine représentent près du quart (23%) de ce montant.

Le revenu annuel moyen pour un Québécois était de 51 200$ en 2021, selon Statistique Canada.

Les voyages des gouverneurs généraux canadiens font toujours la manchette en raison de leur faste et des factures exorbitantes qui les accompagnent.

Un voyage de Mary Simon au Moyen-Orient avait fait scandale en juin 2022 quand il a été révélé que 30 convives avaient dilapidé plus de 80 000$ pour huit repas servis à bord de l’Airbus CC-150 Polaris de l’Aviation royale canadienne, soit plus de 333$ par personne par repas, entre le 16 et 24 mars.