Cessons de confondre l’écoanxiété avec les troubles anxieux

Ces derniers jours, nous sommes de nouveau confrontées à des discours pathologisant l’écoanxiété. Plutôt que de refléter la lucidité des personnes qui vivent avec de l’écoanxiété, le partage médiatique d’opinions non informées sur ce phénomène contribue à limiter leurs expériences à un trouble psychologique.

À titre de chercheuses, psychologues en formation et intervenantes en matière d’adaptation psychologique aux changements climatiques, nous sommes écœurées par le fait qu’on parle encore de l’écoanxiété comme d’un trouble anxieux. Ce ne l’est pas. Et c’est très mal comprendre le phénomène!

Il est soutenu maintenant depuis plusieurs années que l’écoanxiété N’EST PAS une pathologie. L’écoanxiété réfère plutôt à l’éventail des émotions, des comportements et des pensées qu’une personne peut vivre vis-à-vis d’une prise de conscience de l’ampleur des enjeux liés aux changements climatiques et environnementaux. Bien qu’il puisse être désagréable et parfois souffrant à ressentir, ce vécu fait partie du processus complexe d’appréhension et d’adaptation psychologique face aux menaces de l’inaction climatique collective (p. ex., stimuler la résolution de problème, encourager la mobilisation).

La fonction des émotions

Au contraire des propos véhiculés dernièrement par Frankie Bernèche , l’écoanxiété est plutôt comprise comme une réponse émotionnelle saine et adéquate à la catastrophe socioécologique et climatique par les expert·es en la matière au niveau international. Il est vrai qu’à intensité élevée l’écoanxiété peut être paralysante pour certains individus et générer de la détresse. M. Bernèche propose de belles pistes pour apprendre à gérer un trouble anxieux, mais ces mêmes conseils manqueraient de tact en réponse à une personne écoanxieuse.

Imaginez un instant: comment vous sentiriez-vous si l’on vous assurait que vos peurs étaient catastrophiques et/ou irrationnelles alors que votre maison passait très littéralement au feu? Alors que l’air que vous respirez vous étouffe? Alors qu’on continue de subventionner des projets d’extraction pétroliers qui n’ont pas de peine à empocher des profits records?

Se sentir désemparé, frustré, angoissé, submergé, triste, endeuillé sont notamment des réponses tout à fait adéquates dans le contexte actuel. Nous sommes par ailleurs d’accord avec le besoin d’investir dans l’adaptation psychologique aux changements climatiques et nous soutenons qu’il faut surtout qu’on apprenne à comprendre la fonction de nos émotions.

«Guérir» l’écoanxiété

Afin de vivre l’écoanxiété de manière adaptative, il faut prendre le temps de comprendre ce dont ces émotions nous informent sur nos valeurs et nos besoins. En quoi mon inconfort m’informe sur ce qui m’importe? L’écoanxiété est normale; ces états de malaise sont des signaux internes qui incarnent ultimement notre remède au dérèglement climatique. Elle exige que nous nous adaptions et nous pousse à adopter les transformations collectives nécessaires pour vivre de manière saine et compatible avec la Vie sur Terre.

Soyons claires, pour «guérir» l’écoanxiété, la solution est très simple. Il faut que nos gouvernements cessent de niaiser et d’ignorer ce que les scientifiques avertissent depuis plus de 30 ans et sur lesquels les pays s’entendent depuis le Sommet de Rio de 1992 (que les changements climatiques existent, que les humains en sont responsables en partie et qu’il est nécessaire de minimiser les émissions de GES).

Pour réduire le taux d’écoanxiété dans la population, il faut abandonner le système d’exploitation capitaliste qui nous pousse JUSTEMENT à consommer jusqu’à notre perte collective. Il faut prendre le temps de nous remettre en question et il faut nous reconstruire.

L’écoanxiété est un phénomène collectif; nous ne sommes pas déraisonnables et nous ne sommes pas seuls. En bref, il est tout à fait normal de vivre une certaine détresse face à ce qui nous attend si nous n’agissons pas rapidement. L’écoanxiété fera partie de nos vies tant et aussi longtemps que nous ne nous adapterons pas collectivement pour minimiser les effets du dérèglement climatique dans le monde. Maintenant, relevons nos manches et prenons soin de nous ensemble!

Nessa Ghassemi-Bakhtiari, étudiante au doctorat en psychologie, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Anne-Sophie Dorion, candidate au doctorat en psychologie, Université de Sherbrooke

Simon Goulet-Tinaoui, étudiant au doctorat en psychologie, UQAM