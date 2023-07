Côte-Nord: La communauté de Pessamit invite les touristes

Sur la Côte-Nord, la communauté de Pessamit lance un projet touristique pilote, Tourisme Pessamit, et le conseil de bande souhaite ainsi faire rayonner son histoire et sa culture.

La guide touristique Annuk St-Onges met un canot à l’eau, près du kiosque d’information touristique de Pessamit, qui est ouvert depuis lundi. Elle se réjouit de la curiosité des visiteurs.

«Ils ont posé beaucoup de questions. Ils étaient intéressés. Ce qui est le fun, c’est qu’on est capables de répondre à leurs questions aussi, et d’expliquer, de leur apprendre quelques mots en Innus, parce qu’on est en train de perdre notre langue comme les Québécois», a-t-elle raconté.

L’Innue fait partie des cinq guides formés pendant six mois au Collège Mérici pour le projet Tourisme Pessamit, qui vise à faire rayonner l’histoire de la communauté.

La location de canots fait partie des activités proposées dans le projet pilote Tourisme Pessamit; s’y ajoutent un circuit autonome de découverte historique et culturelle, un site traditionnel animé, ainsi que des visites guidées.

«On est allés sur le Nitassinan, on est partis en forêt, on a vécu ce que nos aïeux vivaient, nos grands-parents vivaient. Moi je dis chapeau à ma culture, parce qu’ils ont été braves, de ramer à contre-courant, de partir d’ici à Pessamit, pour aller à Manic 5, je dis chapeau, c’est un peuple très brave et fort», a fait valoir Annuk St-Onge.

La pluie n’arrête pas les guides touristiques. «On va quand même faire le circuit à l’intérieur du centre communautaire. C’est sûr qu’on n’a pas la chance de montrer aux gens le fleuve Saint-Laurent, l’église, le cimetière, tout le carré historique de Pessamit.

On n'offre toujours pas la possibilité de dégustation du thé du Labrador, de la banique avec de la confiture de bleuets», a indiqué la coordonnatrice du projet pilote Tourisme Pessamit, Alexandra Kanapé.

Un pas vers la réconciliation

Le vice-chef du Conseil des Innus de Pessamit reconnaît qu’il y a une demande pour le tourisme autochtone, mais voit aussi cette nouvelle offre comme une façon d’améliorer la compréhension entre les nations.

«Avec nos guides touristiques, on est en mesure d’offrir aux touristes, à ceux qui le veulent bien, de venir nous voir, de venir s’asseoir avec nous, de prendre un thé avec nous, pour comprendre pourquoi, quand on passe des messages au niveau de la protection territoriale, pour comprendre pourquoi, quand on passe des messages au niveau de la protection territoriale, on essaie de protéger le minimum de ce qu’on a, de ce qui nous reste présentement», a ajouté le vice-chef du Conseil des Innus de Pessamit, Jérôme Bacon St-Onge.

Situé à côté de la station Takutaut de Pessamit, sur la route 138, le kiosque d’information touristique est ouvert tous les jours de 9 h à 17 h jusqu’à la mi-octobre.