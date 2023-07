Deux revers judiciaires et des ennuis avec le fisc pour la riche femme d’affaires québécoise Louise Blouin

Ennuis avec le fisc aux États-Unis, revers judiciaires, poursuite pour vice caché; les déboires s’accumulent pour une riche femme d’affaires québécoise qui dit posséder 200 M$ en immobilier.

Louise Blouin, qui a déjà figuré dans un classement des femmes les plus riches du pays au milieu des années 2000, vient d’essuyer deux revers en Cour d’appel, en lien avec des transactions avortées sur de luxueuses propriétés.

Deux demandes qu’elle avait présentées pour en appeler de jugements ont été rejetées à la mi-juin.

Notre Bureau d’enquête avait rapporté l’an dernier l’existence d’au moins six recours judiciaires visant cette femme active dans l’art et les médias, qui a aussi côtoyé des personnalités bien connues du jet-set.

La première demande rejetée est reliée à un litige autour du projet d’achat par Mme Blouin d’un somptueux manoir victorien de 10 chambres et 10 salles de bains complètes à Westmount pour 15,5 M$ en 2016.

En 2022, Mme Blouin a été condamnée à payer 1,8 M$ en dédommagements à la vendeuse de l’époque. Elle ne s’est jamais présentée chez le notaire pour conclure la transaction.

Mme Blouin réclamait que la responsabilité de l’échec de la vente soit reportée sur des courtiers, mais le juge Sylvain Lussier, de la Cour supérieure, a rejeté cette demande en février.

«Elle n’a offert aucun argument valable démontrant que son recours se justifiait», a-t-il estimé.

Attitude cavalière

La deuxième demande était en lien avec un immeuble patrimonial, l’immeuble Corby au centre-ville de Montréal, où un scénario similaire s’est produit. Elle n’a jamais conclu la transaction après avoir pourtant obtenu une promesse d’achat acceptée pour 6,2 M$ en 2016.

Elle comptait utiliser l’immeuble pour exposer des œuvres d’art, selon ce qui est indiqué dans le jugement.

En février, le juge Sylvain Lussier a condamné, dans ce dernier dossier, Mme Blouin à payer une commission de plus de 285 000$ à l’agence de courtage Sutton Centre-Ouest, en plus d’imposer des dommages punitifs de 25 000$ à Mme Blouin.

Le juge Lussier a parlé d’une attitude cavalière de Mme Blouin vis-à-vis du système de justice et de conduite abusive de sa part.

Autres ennuis

Ce ne sont pas les seuls ennuis judiciaires récents de Mme Blouin.

Deux acheteurs d’une maison à Mont-Tremblant qui avaient déposé l’an passé contre elle une poursuite pour des biens disparus ou endommagés ont ajouté des allégations de vice caché à la procédure, faisant grimper les réclamations à 415 000$.

Une infestation de fourmis charpentières dans la propriété vendue par Mme Blouin aurait nécessité qu’ils déboursent plus de 90 000$. Le procès est prévu sous peu.

Ces acheteurs ont déjà eu gain de cause contre Mme Blouin dans un autre recours.

Impôts impayés

Par ailleurs, Mme Blouin est engagée dans un litige avec le gouvernement américain, a pu constater notre Bureau d’enquête. Cette dernière réclame que des droits sur une propriété inscrits au nom du fisc pour non-paiement d’impôt soient retirés.

Selon ce qu’on peut lire dans la procédure, deux compagnies reliées à Mme Blouin détenant un luxueux domaine appelé La Dune, dans les Hamptons, près de New York, sont en défaut de paiement vis-à-vis de créanciers. Les parties doivent revenir en cour d'ici le 20 juillet.