[EN IMAGES] Du soleil et des hommages aux funérailles de Denise Bombardier

La pluie et les orages ont fait place à un soleil radieux pour les funérailles de Denise Bombardier, vendredi en fin d’après-midi. Politiciens, personnalités du monde artistique, parents et amis se sont retrouvés à l’église Saint-Viateur d’Outremont pour assister au concert-hommage de la journaliste et chroniqueuse décédée d’un cancer fulgurant le 4 juillet dernier à l’âge de 82 ans.

Sur le parvis de l’église Saint-Viateur d’Outremont, les souvenirs et les bons mots pour Denise Bombardier se sont multipliés au rythme de l’arrivée des invités.

« Ça a été un choc, a confié son mari, James Jackson, que Denise Bombardier et tous leurs amis décrivaient comme « le grand amour de sa vie. Elle était pleine de vie. Nous avons passé 20 ans sans nous quitter, c’est l’équivalent peut-être de 40 ans pour un couple normal. C’est trop d’émotions », a-t-il ajouté visiblement très ému.

« Cela fait 60 ans qu’on se connaît, à partir de cela, cela aurait été bien ingrat de ne pas être là, a expliqué Guy Fournier. Je retiens d’elle son franc-parler et le fait que même lorsque ce qu’elle pensait n’avait pas d’allure, elle le disait. Là-dessus, on se ressemblait (rires). »

Longues amitiés

Plusieurs vedettes sont venues rendre un dernier hommage à madame Bombardier qui était connue pour avoir su développer de belles amitiés avec des personnalités québécoises de tous acabits au fil de sa prolifique carrière.

« Je connais Denise depuis plus de 60 ans, je suis allé à l’Université avec elle, j’ai travaillé à Radio-Canada avec elle et depuis quelques années je travaille au Journal de Montréal avec elle et j’ai vraiment appris avec consternation son décès », a dit le journaliste Normand Lester. « Je l’ai rencontré quelques semaines avant qu’elle meure, cela m’a touché. Elle a joué un rôle assez unique au niveau des médias au Québec », a ajouté celui qui écrivait avec madame Bombardier dans le journal étudiant, pendant les années 60. « Elle signait : la bombe hardie », a-t-il ajouté en riant.

« Denise est une femme qui a été un modèle pour plusieurs femmes qui pratiquent notre métier, a dit l’animatrice Isabelle Maréchal. « Pour moi, elle a vraiment été une inspiration et une mentore. Je l’ai côtoyé souvent dans la cadre du métier et j’ai aussi le bonheur de travailler avec son fils Guillaume qui est le réalisateur sur plusieurs de mes productions. Je retiens d’elle le fait d’assumer ses opinions et de ne pas avoir peur de ce qu’on dit. »

« C’est ma grande amie depuis que j’ai 19 ans, a expliqué Louise Latraverse. On a commencé ensemble, c’est important, on a le même âge. C’était une travaillante. »

« C’était une amie depuis 62 ans, cela fait longtemps, a dit le réalisateur Denys Arcand qui était accompagné par la productrice Denise Robert.

« Denise avait tellement d’amis, c’était quelqu’un d’incroyable. Je voulais être là pour elle, son fils Guillaume et la maman de la petite Rose et James son mari, a ajouté Denise Robert. J’ai de magnifiques souvenirs avec elle, en Floride, À New York, à Paris. Nos vies ses croisaient un peu partout. »

Les chroniqueurs au Journal de Montréal, Richard Martineau et Sophie Durocher ont aussi témoigné de leur immense tristesse de voir partir leur grande amie. « C’était une femme extraordinaire. C’était très touchant de voir, au salon funéraire, de grandes personnalités québécoises comme Luc Plamondon, Denys Arcand et Denise Filiatrault qui étaient des amis proches qui sont venus lui rendre hommage. C’est tout un pan de l’histoire du Québec qui s’en va aujourd’hui. »

Amis de la classe politique

Le premier ministre du Québec, François Legault, a pris le temps de s’entretenir avec les médias à son arrivée à l’église afin de souligner l’apport de Denise Bombardier dans diverses sphères d’activités au Québec.

« Denise Bombardier a bien expliqué qu’on n’a pas à être gêné de défendre le français, de s’assurer que les nouveaux immigrants s’intègrent à la nation québécoise. Elle a été une grande Québécoise et elle a aidé les Québécois et les Québécoises à avoir confiance en eux-mêmes. On leur dit un énorme merci pour ce qu’elle a fait pour la nation québécoise. On perd aussi une personne drôle avec qui c’était plaisant d’être. »

D’autres membres de la classe politique se sont aussi fait un devoir de venir dire adieu à Denise Bombardier, grande défenderesse de la culture québécoise et de la langue française.

L’ancien premier ministre du Québec, Jean Charest a raconté au Journal que Denise Bombardier était une amie de longue date. « On était voisin dans les Cantons-de-l’Est, on s’est rencontrés un peu partout dans le monde. Elle était très appréciée. La Denise Bombardier qu’on voyait en public était la Denise Bombardier qu’on voyait en privé. »

L’ancienne vice-première ministre du Québec, Line Beauchamp, a vanté « la femme capable d’indignation et démontrer ses idées qu’était Denise Bombardier. « Elle avait un cœur, elle était empathique et un grand sens de la justice. Je perds une amie. C’est une grande fierté du Québec et une grande défenderesse de la langue française. »

« Denise était mon amie depuis plus de 40 ans, c’est une amitié avec des souvenirs impérissables », a confié Louise Beaudoin.

« Il faut se souvenir qu’elle a été la première femme à animer une émission d’affaires publiques, a dit le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. Elle a fait éclater le plafond de verre pour plusieurs Québécoises au Québec. Elle n’avait pas peur de ses opinions, mais toujours appuyé et raisonné. On avait la vérité avec elle et elle n’avait pas la langue de bois. »

« Denise Bombardier est une grande Québécoise et une grande chroniqueuse ainsi qu’une amie. On veut lui rendre le témoignage qu’elle mérite. Je connais bien la famille, c’était plus qu’une collaboratrice, c’était une amie également », a expliqué de son côté le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

Celle qui a été chroniqueuse au Journal de Montréal et au Devoir pendant deux décennies avait demandé, avant sa mort, que ses funérailles restent sobres. Un dernier souhait que son fils, le scénariste et réalisateur Guillaume Sylvestre, s’est assuré de respecter.

- Avec la collaboration d'Olivier Faucher