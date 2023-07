États-Unis: forcer les gens à travailler dans une chaleur mortelle serait légal dans plusieurs États

Dans plusieurs États américains, forcer les employés à travailler malgré une chaleur extrême serait légal, selon le Washington Post.

Le quotidien a cité des statistiques de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (ASST) qui indiquent que de 2017 à 2022, 121 travailleurs ont perdu la vie en raison de la chaleur. Selon l’organisation, ce chiffre serait en réalité beaucoup plus élevé, puisque les autorités auraient tendance à évoquer un problème de santé du défunt pour expliquer une mort, plutôt que de la justifier avec la chaleur extrême.

«Les problèmes de santé liés à la chaleur peuvent amener les travailleurs à prendre des décisions dangereuses, a rappelé Elizabeth Strater, directrice pour “United Farm Workers.”

«Vous réagissez déjà plus lentement et vous faites des choix différents de ce que vous feriez normalement, a-t-elle ajouté. Plusieurs personnes deviennent irritables à ce stade, ils ne vont pas suivre les conseils des gens qui les entourent. Vous ne reconnaissez pas que ce sont des conditions [de travail] inhabituelles et dangereuses.»

Privé d’eau froide

Au Texas, les législateurs républicains ont annulé les ordonnances qui protégeaient les travailleurs de la chaleur extrême et qui voulaient encadrer les lieux de travail.

Charles Motte, un travailleur qui a le mandat de nettoyer les sites des rodéos pour une agence située à Houston, a l’habitude d’endurer des conditions difficiles.

«Mes patrons nous envoient deux bouteilles d’eau, et c’est tout, a-t-il dit. Parfois, les sites ont de l’eau froide, parfois ils n’en ont pas.»

Le Texas est le seul État qui ne garantit pas l’indemnisation des travailleurs, où les travailleurs sont payés s’ils se blessent ou s’ils tombent malades au travail. Cela force le sexagénaire à dépenser plus de 70 $ par mois pour une assurance personnelle.

«Lorsque vous essayez de payer l’épicerie et que vous gagnez 10 $ de l’heure, c’est beaucoup», a rappelé Charles Motte.

En Floride, les travailleurs sont également laissés à eux-mêmes. Même si 11 travailleurs sont morts de causes induites par la chaleur depuis 2017, les élus ont rejeté un projet de loi qui obligeait les employeurs à mettre en œuvre des programmes de formation à la sécurité en cas d’exposition à la chaleur extérieure, à fournir de l’eau potable fraîche, de l’ombre et des pauses, lorsque des travailleurs étaient exposés à la chaleur.

La Californie, le Maryland, le Nevada, l’Oregon et l’État de Washington ont des normes en matière de chaleur pour tous les travailleurs extérieurs.

Toutefois au Colorado, la norme ne s’applique qu’aux travailleurs agricoles. De son côté, la réglementation du Minnesota encadre seulement les travailleurs à l’intérieur d’un bâtiment.