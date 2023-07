Ex-enquêteur attaqué chez lui: deux Montréalais écopent de 8 et 9 ans de prison

Deux jeunes Montréalais qui avaient participé à une violente attaque contre un enquêteur retraité de la police de Montréal, à son domicile, viennent d’écoper de 8 et 9 ans d’incarcération.

«Le fait qu’il s’agit d’une attaque de groupe est une circonstance aggravante. Ce type de crime doit être vivement dénoncé», a dit le juge Alexandre Dalmau avant de condamner Mitchaino Bruno et Yadley Deutz Saint-Jean, ce vendredi au palais de justice de Montréal.

Les deux accusés âgés de 27 et 26 ans avaient commis leur crime en juin 2020. Ce jour-là, un groupe d’individus masqués avait fait irruption chez l’ex-enquêteur Pietro Poletti afin de le passer à tabac.

«C’est lui!» avait crié un des assaillants tandis qu’un autre criait de lui tirer dessus et de le tuer.

Violente attaque

M. Poletti a été attaqué à coups de brique et de bâton. Et quand la mère de ce dernier, âgée de 82 ans, est arrivée sur place, un des assaillants l’a saisie pour lui arracher une chaîne qu’elle portait au cou.

«Des objets sont déplacés et brisés par les assaillants, a relaté le juge. M. Poletti se débat et se met à les frapper.»

Le trio d’assaillants a ensuite pris la fuite, dans la voiture d’un accroc au crack qui agissait comme chauffeur en échange de drogue. Mais compte tenu des traces qu’ils ont laissées sur leur trajet, ils ont vite été arrêtés. Au terme de leur procès, ils ont été déclarés coupables entre autres d’invasion de domicile, de voies de fait armées, de menaces et de méfaits, entre autres.

«La preuve ne permet pas d’identifier un mobile à l’attaque, a noté le juge. Elle ne permet pas non plus d’établir un lien avec les anciennes fonctions de M. Poletti.»

Craintes persistantes

Pour les avocats de la défense Me Noémi Tellier et Me Alexie Galarneau, les accusés avaient fait un «travail d’amateurs» et ils méritaient entre 5 et 7 ans de pénitencier. Le juge a toutefois rappelé que cela importait peu, étant donné les conséquences sur les victimes.

«J’ai une peur persistante pour ma mère âgée, qui a été forcée d’assister à l’attaque, avait d’ailleurs témoigné l’ex-enquêteur. Comme moi, elle reste très craintive, anxieuse et paranoïaque à ce jour, tant pour sa sécurité que pour la mienne.»

Ainsi, le magistrat s’est rapproché des 10 ans que réclamait Me Philippe Vallières-Roland de la Couronne, en condamnant Bruno et Saint-Jean à des peines de 8 et 9 ans, respectivement.

Durant leur détention, les deux assaillants ne pourront pas communiquer ni avec M. Poletti ni avec la mère de celui-ci.