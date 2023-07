Plus de 800 travailleurs d'Hydro débarquent sur le terrain

Au lendemain des orages violents et des rafales dévastatrices par endroit, plus de 200 000 abonnés d’Hydro-Québec étaient toujours privés de courant, vendredi matin.

• À lire aussi: Des allures de fin du monde: le Québec a été durement touché par de puissantes cellules orageuses

• À lire aussi: Météo en dents de scie avec du soleil samedi et de la pluie dimanche

Ces pannes perturbaient majoritairement les foyers en Montérégie (391), à Montréal (288) et dans Lanaudière (216), seules régions où les résidences sans courant atteignaient le cap des 200 et plus.

Selon la porte-parole d’Hydro, Caroline Des Rosiers, les intempéries de jeudi sont les seules causes des interruptions de service. Environ 115 pannes touchent plus de 500 clients.

«Deux événements majeurs que l’on surveillait affectaient le réseau d’Hydro-Québec», a-t-elle précisé sur les ondes de LCN, ajoutant que les pannes liées aux incendies de forêt près des structures électriques avaient été rétablies avant que la météo ne se déchaîne dans la province, en fin de journée.

«Les vents violents, la pluie et les orages extrêmement violents par endroits et qui ont balayé plusieurs régions du Québec, nos équipes sur le terrain nous indiquent que les dommages sont importants à certains endroits.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«On peut parler de certains poteaux cassés et des fils par terre ou de la végétation qui s’est abattue sur le réseau. Ce sont des choses que l’on constate ce matin.»

Mme Des Rosiers a indiqué que 800 intervenants débarqueront bientôt le terrain afin de réalimenter les foyers «le plus rapidement possible» dans les régions problématiques.

«Le travail se fait de façon continue dans les régions affectées et on regarde si on a besoin de déplacer des équipes à notre disposition lorsqu’il le faut. On regarde l’évolution des travaux et on suit l’ordre de rétablissement.»

Les urgences, les infrastructures critiques et les établissements de santé sont prioritaires dans le rétablissement du courant, rappelle Mme Des Rosiers, selon laquelle «une centaine» de travailleurs d’Hydro ont répondu à des urgences dans la nuit de vendredi.

En vidéo principale, voyez le dernier bilan des pannes avec la porte-parole d’Hydro, Caroline Des Rosiers.