Plus de femmes âgées se retrouvent à la rue

Les hébergements d’urgence pour femmes en situation d’itinérance constatent que de plus en plus de femmes se retrouvent à la rue.

• À lire aussi: Campements d’itinérants: nous pouvons faire mieux

• À lire aussi: Itinérance à Montréal: des citoyens de Villeray exaspérés

• À lire aussi: Un dernier refuge: un logement apaise la vie d'un ex-itinérant de 65 ans en fin de vie

Les organismes affirment qu’il y a une hausse de nouvelles arrivantes, de réfugiées et de demandeuses d’asile, mais également de dames plus âgées.

«De plus en plus, c’est monsieur et madame tout le monde, surtout avec la crise du logement présentement», explique Tiffany, intervenante psychosociale pour Mission Old Brewery pour femmes. «Les prix des loyers n’ont pas de bon sens et c’est presque impossible pour quelqu’un qui habite seul.»

Plusieurs d’entre elles ont été victimes de «rénoviction» et ont subi des hausses de loyers qu’elles ne peuvent désormais plus payer.

Ces femmes ne peuvent être laissées dans la rue, puisqu’il y a un risque élevé d’agression qui est moins élevé pour les hommes.

«Les femmes peuvent se présenter avec un problème de santé physique, santé mentale, perte de logement, faible revenu ou même sans statut», explique Sonia Côté, présidente-directrice générale du Chaînon.

D’ailleurs, ces organismes sonnent l’alarme face au manque de places qui se fait déjà sentir et qui risque d’être aggravé par la crise du logement.