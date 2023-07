Potentiellement cancérigène: faut-il cesser de consommer de l’aspartame?

L’aspartame est peut-être cancérigène, a affirmé vendredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui ne demande pourtant pas son retrait ni même une réduction de la dose recommandée.

L’incohérence apparente de la situation peut laisser plusieurs consommateurs perplexes quant à la bonne attitude à adopter par rapport à l’aspartame.

Qu’est-ce que l’aspartame?

L’aspartame est utilisé comme substitut au sucre, puisqu’il a l’avantage de ne contenir aucune calorie.

«C’est un édulcorant qui a un pouvoir sucrant très élevé, 200 fois l’équivalent du sucre, donc ça donne un goût sucré, sans les calories», détaille en entrevue à TVA Nouvelles la docteure en nutrition Isabelle Huot.

Au Canada, l’aspartame est utilisé dans de nombreux produit depuis 1981, précise la spécialise, comme «la gomme à mâcher, les boissons gazeuses diètes, certaines crèmes glacées... il y en a dans les aromatisants d’eau liquide également.»

Arrêter d’en consommer?

La décision de l’OMS, qui signale que l’aspartame est potentiellement cancérigène sans pourtant chercher à en restreindre la consommation, peut se comprendre.

Mme Huot nuance d’emblée qu’il existe plusieurs niveaux de risques.

«Le niveau 1 du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et de l’OMS, c’est l’agent est cancérigène pour l’homme. On pense, par exemple, charcuterie, avec les nitrites, il y a un lien, il y a des données probantes qui vont associer les nitrites au cancer entre autres du colon», détaille-t-elle.

«Ensuite, le deuxième niveau de risque, c’est le 2A: l’agent est probablement cancérigène, là on va parler de la viande rouge par exemple. Et là on est à l’autre niveau dans le cas de l’aspartame, le niveau 2B... c’est peut-être cancérigène. On n’a pas encore assez de données», explique-t-elle encore.

Rappelons que la dose journalière admissible pour l’aspartame est de 40 grammes par kilogrammes de poids, ce qui veut dire «qu’il faut en consommer beaucoup pour qu’il y ait un danger potentiel», nuance Mme Huot.

Les édulcorants

Même si la docteure juge qu’il ne «faut pas s’inquiéter», qu’associer dès maintenant aspartame et cancer est «un peu alarmiste», elle condamne les édulcorants et encourage les consommateurs à modifier leurs habitudes.

«L’aspartame, ça fait longtemps qu’on le met au banc des accusés. L’OMS récemment a dit: "arrêtez de prendre des édulcorants, c’est pour perdre du poids. Ça ne vaut pas la peine, on n’a pas de données concluantes"», rappelle-t-elle.

Mme Huot affirme que les édulcorants «n’aident pas à la perte de poids. Ça n’aide pas non plus nécessairement au contrôle de la glycémie. Les faux sucres entretiennent le goût du sucre, jouent de façon défavorable sur le microbiote, pourraient déjouer le cerveau : ça goûte sucré, on s’attend à une livraison de sucres, il n’y a pas de livraison de sucre, la glycémie n’augmente pas et après on pourrait avoir naturellement envie de consommer des aliments riches en vrais sucres, genre des bonbons.»

«Pour moi, il n’y a aucune raison de consommer des édulcorants, puis ce n’est pas par rapport à l’étude, ou à la recommandation qui a été publiée ce matin. C’est vraiment parce que c’est un additif alimentaire, puis les additifs on en connait encore trop peu», conclut-elle.