Ricky Martin demande une garde partagée de ses enfants avec Jwan Yosef

Ricky Martin a demandé la garde partagée de ses enfants avec Jwan Yosef.

Selon des documents judiciaires obtenus par People, l'interprète de Livin' La Vida Loca a demandé le divorce de son mari, avec lequel il était uni depuis six ans, un jour avant que l'ancien couple n'annonce sa séparation.

Ricky Martin a déposé une demande de divorce auprès de la Cour supérieure de Californie. Il a indiqué que la date de séparation avec Jwan Yosef était «à déterminer» et que la raison du divorce était «des différends irréconciliables».

L'artiste portoricain a demandé la garde conjointe physique et légale de leurs deux enfants : Lucia, quatre ans, et Renn, trois ans. Ricky Martin est également le père de jumeaux de 14 ans, Matteo et Valentino, qu'il continuera d'élever en tant que parent célibataire.

Le dossier du chanteur a révélé qu'il prévoyait de verser une pension alimentaire à l'artiste syro-suédois après le divorce.

Alors que le couple «doit encore déterminer la nature et l'étendue des biens séparés et des obligations de chaque partie», le musicien a déclaré qu'il n'avait «pas de tels biens ou dettes à ma connaissance» à verser à Jwan Yosef. Ils avaient conclu un accord prénuptial.

Annonçant leur séparation par l'intermédiaire de People la semaine dernière, l'ancien couple a déclaré : «Nous avons décidé de mettre fin à notre mariage avec amour, respect et dignité pour nos enfants et en honorant ce que nous avons vécu en tant que couple pendant toutes ces merveilleuses années».

«Notre plus grand désir est maintenant de continuer à avoir une dynamique familiale saine et une relation centrée sur la paix et l'amitié afin de poursuivre l'éducation commune de nos enfants, en préservant le respect et l'amour que nous avons l'un pour l'autre», poursuivent-ils.