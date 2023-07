Surprise aux douanes: une femme au «corps étrange» sort cinq serpents de sa brassière

Des douaniers chinois ont eu toute une surprise vers la fin du mois de juin en arrêtant une femme «à la forme de corps bizarre», pour découvrir qu’elle avait caché cinq serpents originaires des États-Unis dans sa brassière.

C’est à la frontière entre la Chine continentale et Hong Kong que les douaniers du port de Futian, à Shenzhen, ont découvert les cinq reptiles sifflants, emballés individuellement dans des bas de nylon, dissimulés dans la brassière d’une voyageuse, selon ce qu’a rapporté le «South China Morning Post» mercredi.

Initialement, c’est la forme «bizarre» de la femme qui aurait mis la puce à l’oreille des officiers, menant à une inspection plus approfondie, ont annoncé les autorités douanières samedi dernier sur son compte officiel WeChat.

‘Strange body shape’: shock as China customs finds 5 live snakes in woman’s bra https://t.co/5GLT4ySRLi — South China Morning Post (@SCMPNews) July 12, 2023

Les cinq reptiles, identifiés comme des serpents des blés, seraient originaires du sud-est des États-Unis. En raison de leurs belles couleurs et de leur tempérament doux, ces reptiles seraient de plus en plus populaires en Chine, selon le média anglophone chinois.

Sous la publication initiale, des internautes auraient salué le travail des officiers, impressionnés par leur œil de lynx. D’autres ont plutôt exprimé du dégoût face aux reptiles.

«Je ne les toucherai même pas, encore moins les cacher dans ma brassière», a commenté l’une d’entre elles.

«Je ne regarde même pas de serpents sur mon cellulaire», a répondu un second.