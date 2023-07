Trois incendies causés probablement par la foudre à Québec

Le Service de protection contre l’incendie de Québec (SPCIQ) a dû intervenir plus d’une centaine de fois en l’espace de quelques heures jeudi soir en raison des dégâts et des incendies causés probablement par la foudre et la pluie.

Le bilan du SPCIQ établi à 1h fait état de 102 interventions, dont 31 pour les dangers électriques, 30 pour les dégâts d’eau et 10 pour des incendies.

L’un de ces incendies s’est déclaré vers 20 h 40 après que la foudre ait frappé une résidence de deux étages sur la rue Général-Vanier, dans l’arrondissement La Cité-Limoilou.

La trentaine de pompiers dépêchés sur place ont rapidement maîtrisé la situation, mais les deux occupants, bien que non blessés, ne pourront pas réintégrer immédiatement leur résidence.

Peu après 21 h, une autre intervention des pompiers a été nécessaire sur la rue des Impatientes, alors qu’une femme a aperçu des flammes et de la fumée sur le mur d’un voisin après la foudre.

Un autre incendie s’est déclaré vers 22 h 30 dans un immeuble résidentiel situé sur la rue Camille-Lefebvre, près de la rue Gabriel-Lajeunesse, dans Beauport (voyez les images en vidéo principale).

Des appels au 911 faisaient état de la présence de flammes et d’une odeur de fumée dans un condo du 4e étage après la foudre, ce qui a forcé l’évacuation des résidents.

Une deuxième alarme a été déclenchée pour mobiliser plus de pompiers qui ont finalement maîtrisé le feu, alors qu’un autobus du RTC a été demandé sur place pour les sinistrés.

Le Commissariat aux incendies s’est déplacé sur les lieux des trois incendies pour mieux comprendre ce qui s’est passé, même si la foudre serait en cause dans les trois cas.