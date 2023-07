Un chien gravement malade après avoir ingéré de la méthamphétamine sur une plage

Un chien a été gravement malade après avoir ingéré de la méthamphétamine sur une plage en Californie.

L’événement s’est produit en après-midi, jeudi, alors que l’animal nommé Lily s’est dirigé vers des restants de nourriture présents près de l’eau lors d’une promenade avant de manger quelque chose.

Une heure plus tard, son comportement a changé, ce qui a inquiété sa maîtresse.

«Elle m’évitait et ne voulait pas qu’on la touche, explique la propriétaire du chien, Kelly Wiehe, à KGTV, un média affilié à CNN. Ses pupilles se sont dilatées et elle ne voulait plus manger ou boire de l’eau.»

C’est seulement à la suite de nombreux tests d’urine chez le vétérinaire que la chienne nommée Lily a été déclarée positive pour la présence de méthamphétamine, de marijuana et de Ritalin dans son organisme.

«Je pensais qu’elle avait peut-être mangé quelque chose de périmé, mais je ne m’attendais certainement pas à ça, indique Mme Wiehe. Je ne sais pas si je dois en rire ou en pleurer. Ça m’a fait réaliser à quel point nos relations avec nos animaux de compagnie sont temporaires.»

L’animal est déjà complètement remis de sa mésaventure.