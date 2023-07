Une avocate pointe du doigt les tests de produits des influenceurs

Une avocate dénonce le fait que les influenceurs ne sont pas tout à fait honnêtes lorsqu’ils testent des produits et partagent leur opinion, affirmant ressentir un «malaise» sachant que beaucoup de jeunes se fient à eux.

Dans une vidéo TikTok, l'avocate du cabinet Alepin Gauthier, Me Chanel Alepin, reproche aux influenceurs qui font des tests de goût de manquer d’authenticité à l’égard de leurs abonnés.

«Je trouve ça malaisant quand on influenceur sur Instagram ou TikTok, je parle plus des réseaux sociaux, va faire semblant de faire un réel test ou il essaie un produit pour lequel il est clairement payé à le promouvoir», explique l’avocate.

@alepingauthier Les influenceurs qui font des tests de goût stagés x 1000 🙃 ♬ son original - Alepin Gauthier Avocats👩🏻‍⚖️

Même si la mention «Partenariat rémunéré» est généralement présente sous la publication des créateurs de contenu, elle considère que beaucoup de personnes, surtout des jeunes, s’attendent à recevoir une opinion complètement honnête de la part de l’influenceur.

«Je trouve que ça manque de transparence parce que sont les revenus de ces gens-là. [...] Ils gagnent leur vie en faisant la promotion de produits et services qui les paient pour dire que c’est incroyable», mentionne l’avocate.

«Je trouve ça gênant de faire semblant en live ou dans un vidéo que sincèrement on essaie quelque chose et on donne une note positive», ajoute Me Chanel Alepin.

Dans une autre vidéo TikTok, l’avocate reconnait qu’il y a deux catégories d’influenceurs : «ceux qui donnent leur vraie opinion et les gens qui ont un script».

«Dans la catégorie de ceux qui donnent leur vraie opinion, on s’entend qu’ils sont quand même influencés par le fait qu’ils gagnent leur vie en recevant des commandites», dit-elle. Selon l’avocate, leur opinion peut être indirectement biaisé par l’argent qu’ils pourront empocher par la suite.

Des influenceurs réagissent

Me Chanel Alepin avait publié une première vidéo exprimant son malaise, qu’elle a rapidement supprimée par crainte de représailles de la part d’influenceurs.

Dans les commentaires de la vidéo TikTok, des influenceurs ont néanmoins tenu à partager leur opinion sur le sujet.

«J’ai déjà rompu un contrat parce que le goût ne me plaisait pas et je ne voulais plus promouvoir le produit. Quand ça se rend sur mes réseaux sociaux, c’est parce que ma réaction est sincère», a réagi la créatrice de contenu Laura-Gabriel.

Le créateur de contenu Brendan Mikan estime qu’un influenceur qui n’aime pas un produit ne devrait pas accepter le contrat avec la compagnie. «Si tu es intègre tu devrais pas», a-t-il dit.

«Une bonne collaboration doit renforcer l’avis qu’on a des choses qu’on paie et consomme déjà dans notre vie de tous les jours», a quant à elle répondu la créatrice de contenu Cindy Cournoyer.