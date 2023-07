Des experts du cuir chevelu et de la peau affirment qu'il existe diverses causes aux pellicules, et que tout le monde ne peut pas s'en débarrasser en utilisant un shampoing standard.

Les pellicules sont une affection cutanée non inflammatoire qui se traduit par une desquamation du cuir chevelu, selon les National Institutes of Health.

«Si les mois d'hiver peuvent entraîner une sécheresse du cuir chevelu, l'expression "pellicules d'été" existe aussi car la sueur, la saleté, l'humidité, les produits chimiques de la piscine et l'exposition au soleil peuvent également déclencher des pellicules», a expliqué à Fox News Alexia Donovan, directrice des services à la clientèle à la Barber Surgeons Guild.

«Plusieurs facteurs peuvent contribuer à l'apparition des pellicules: la peau sèche, le psoriasis, le cuir chevelu gras et les champignons sont les causes les plus courantes», a-t-elle encore détaillé.

Les recherches ont montré que les pellicules touchent environ 50 % de la population humaine à un moment ou à un autre de sa vie, a pour sa part spécifié la trichologue Celestine Gitau, trichologue.

«Elle se manifeste par des squames sur le cuir chevelu. Les squames sont de couleur blanche ou jaune», explique-t-elle.

Les pellicules sont généralement causées par la colonisation de la peau par une levure appelée Malassezia globosa, rapporte le New York Post.

«La Malassezia globosa se nourrit de sébum et le décompose en acide oléique. Chez certaines personnes, la présence d'acide oléique provoque des démangeaisons et des irritations du cuir chevelu», explique Mme Gitau.

Voici 4 astuces pour se débarrasser des pellicules.

1. Shampooings spéciaux

Pour lutter contre les pellicules persistantes, Mme Donovan recommande d'utiliser des shampooings contenant du zinc, du sulfure de sélénium ou du kétoconazole, autant d'ingrédients ajoutés à la plupart des shampooings antipelliculaires.

«Si les pellicules sont chroniques et ne s'améliorent pas, il faut consulter un coiffeur ou un dermatologue, car une ordonnance peut s'avérer nécessaire», précise Mme Donovan.

Les pellicules peuvent être traitées lorsque le cuir chevelu est régulièrement nettoyé et hydraté, explique le Dr Mariano Busso, dermatologue certifié qui exerce en Floride et en Californie.

Pour les cuirs chevelus squameux, il recommande aux patients atteints de pellicules d'utiliser des «shampooings doux» spécialement conçus pour éliminer les pellicules.

Ces shampooings spécialisés contiennent généralement des ingrédients antifongiques, dont la pyrithione de zinc, le kétoconazole et le sulfure de sélénium.

«L'ajout d'un shampooing antifongique à votre routine vous aidera à combattre les pellicules causées par la prolifération des levures», a mentionné M. Busso à Fox News.

Il ajoute qu'il est important de rincer complètement le cuir chevelu et les cheveux pour s'assurer qu'il ne reste aucun résidu lors du lavage.

2. Brossage quotidien

Mme Donovan suggère également un brossage quotidien des cheveux et du cuir chevelu, afin de réduire l'accumulation de sébum et de peaux mortes entre les lavages.

Pour les personnes qui ont des pellicules légères ne nécessitant pas d'intervention médicale, elle recommande de se laver les cheveux avec «un shampooing doux de haute qualité» lorsqu'il s'agit d'éliminer des produits de coiffage lourds.

3. Éviter les coups de soleil

Les personnes dont le cuir chevelu est exposé au soleil devraient envisager de porter un chapeau pour éviter les coups de soleil sur le cuir chevelu, selon Mme Donovan.

La desquamation qui se produit en cas de brûlure du cuir chevelu ressemble souvent à des pellicules.

4. Attention aux outils thermiques

Les personnes souffrant de pellicules doivent également faire attention lorsqu'elles coiffent et sèchent leurs cheveux après le lavage, averti M. Busso.

«L'utilisation d'outils thermiques et de produits coiffants doit être réduite au minimum, car ils peuvent exacerber les pellicules», prévient-il.